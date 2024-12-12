Фото: istockphoto/Silent_GOS
Российский президент Владимир Путин практически достиг всех целей специальной военной операции. Донбасс навсегда потерян для Украины.
Об этом написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, пребывающий в следственном изоляторе по подозрению в государственной измене. Он напомнил, что российский лидер в феврале 2022 года заявлял о трёх целях спецоперации: освобождение Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. По мнению парламентария, все эти задачи выполнены.
Что касается задачи демилитаризации, то она, по мнению, депутата, также выполнена. Так как украинское оружие всё уничтожено, его практически не осталось. А западное придётся вернуть. По крайней мере, то, что уцелеет. Денацификации Украины Россия также добилась, заключил Дубинский.
Читайте также:
На Украине рассказали, что происходит с имиджем Зеленского на Западе
Депутат Рады Дубинский предрёк громкие отставки в киевском руководстве
Нардеп Украины Дубинский сообщил в ЕС и ЕК о пытках в лагере СБУ в Киеве
«Донбасс взял. Во всяком случае, с такими темпами до инаугурации Трампа — возьмёт», — утверждает Дубинский.
Что касается задачи демилитаризации, то она, по мнению, депутата, также выполнена. Так как украинское оружие всё уничтожено, его практически не осталось. А западное придётся вернуть. По крайней мере, то, что уцелеет. Денацификации Украины Россия также добилась, заключил Дубинский.
Читайте также:
На Украине рассказали, что происходит с имиджем Зеленского на Западе
Депутат Рады Дубинский предрёк громкие отставки в киевском руководстве
Нардеп Украины Дубинский сообщил в ЕС и ЕК о пытках в лагере СБУ в Киеве
Александр Бойцов