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Деконструкция имиджа Владимира Зеленского происходит на Западе, уверен нардеп украинского парламента Александр Дубинский. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.
«То, что сейчас происходит вокруг Зеленского — называется деконструкция имиджа. И нет ничего страшнее для любой власти, чем быть смешной…» — гласит публикация парламентария.Дубинский подчеркнул, что сначала журналисты обсудят костюм Зеленского, как главное отличие зрителя от артиста, потом начнут смеяться над окружением, действиями и поведением политика, заключил нардеп.
Перед этим стало известно, что ответили Зеленскому в Германии на его требование.
Полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года, однако он узурпировал власть на Украине.
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