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На Украине рассказали, что происходит с имиджем Зеленского на Западе

Нардеп ВРУ Дубинский: На Западе происходит деконструкция имиджа Зеленского
Фото: istockphoto/Silent_GOS

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Деконструкция имиджа Владимира Зеленского происходит на Западе, уверен нардеп украинского парламента Александр Дубинский. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.
«То, что сейчас происходит вокруг Зеленского — называется деконструкция имиджа. И нет ничего страшнее для любой власти, чем быть смешной…» — гласит публикация парламентария.
Дубинский подчеркнул, что сначала журналисты обсудят костюм Зеленского, как главное отличие зрителя от артиста, потом начнут смеяться над окружением, действиями и поведением политика, заключил нардеп.



Перед этим стало известно, что ответили Зеленскому в Германии на его требование.

Полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года, однако он узурпировал власть на Украине.

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Депутат Госдумы Чепа: Зеленский не потерял надежду на вступление в НАТО
10 декабря 2024, 20:39

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Владимир Зеленский все еще надеется вступить в блок НАТО, несмотря на то, что это маловероятно, заявил «Ленте.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.
«Вступление в НАТО — одна из последних надежд Зеленского на сохранение власти. Недавно он заявил, что нет смысла разговаривать об этом с избранным президентом США Дональдом Трампом — только с действующим Джо Байденом», — прокомментировал собеседник.
Полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года. При этом политик продолжает предъявлять различные требования к своим западным союзникам. Эксперты отмечали, что разномастные планы главы киевского режима являются не более чем очередными просьбами к США и другим государствам.

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#новости
#война
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#госдума
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GT: Украина является всего лишь оружием достижения стратегических целей США
10 декабря 2024, 20:01

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Политикам в США все равно, сколько людей погибнет на Украине. Об этом говорится в редакционной статье китайского издания Global Times.
Согласно информации источника, молодые украинцы, которых отправят на войну, могут никогда не узнать, что они были лишь орудием достижения стратегических целей Вашингтона. Уточняется, что это станет жуткой трагедией для мира.

В сети широко распространены ролики силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах.

Напомним, мобилизация на Украине началась 24 февраля 2022 года и постоянно ужесточается. Украинские власти отмечали, что в стране действует принцип «воюй или работай». Однако людей хватают на улицах прямо посреди рабочего дня и даже применяют огнестрельное оружие.

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Отряд «Шторм» уничтожил дома в Красногоровке, куда регулярно посылали бойцов ВСУ
10 декабря 2024, 19:31

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Бойцы отряда «Шторм» уничтожили дома в донецкой Красногоровке, в которые командование ВСУ регулярно посылало военных. Об этом сообщает RT. Украинских военных, как отмечается, сгоняли к тем позициям вопреки оперативной обстановке — под прицел ВС РФ.
«С 24 апреля по 11 мая 2024 года отряд «Шторм» поразил 175 украинских боевиков. Время и место ротации ВСУ сменили лишь в июне», — рассказал военкор RT Андрей Филатов.
В то же время стало известно, что ВСУ организовали пыточные камеры для российских военных в домах мирных жителей Суджанского района Курской области. Как сообщает Общественная Служба Новостей, парламентарий также выразил обеспокоенность судьбой 45 детей в возрасте до 15 лет, которых вывезли с приграничья на территорию Украины.

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#всу
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На Западе назвали единственный комплекс, способный перехватить «Орешник»
TNI: ракету «Орешник» может перехватить только американский комплекс THAAD
10 декабря 2024, 19:27

Фото: iStock/PavelRodimov

Российскую баллистическую ракету средней дальности «Орешник» можно перехватить только при помощи комплекса противоракетной обороны THAAD. Единственное оружие США для перехвата «Орешника» назвал обозреватель The National Interest Брэндон Вайхерт.
Вайхерт подчеркнул, что THAAD остается единственной системой Соединенных Штатов, которая способна перехватывать гиперзвуковые цели. Однако при этом THAAD «не гарантирует» перехват нового вооружения.

Уточняется, что THAAD состоит из 6 самоходных пусковых установок, которые несут по 8 противоракет, радара и оборудования для управления огнем и связи.

Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.

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#спецоперация
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В Польше признали успешной СВО России на Украине
Глава МО Польши Косиняк-Камыш признал успехи ВС РФ в зоне СВО
10 декабря 2024, 19:16

Фото: istockphoto/Berezko

Глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш признал успехи российской спецоперации на Украине, о чем заявил в беседе с журналистами Radio ZET.
«Россияне сильно ускорились, отбивают территории и в Курской области, которые ранее заняли украинцы, на Донбассе, и продвигаются вперед каждый день. Делают это намного быстрее, чем в 2023 году. За один месяц — больше, чем за весь 2023 год», — сказал польский министр.
Перед этим полковник ВСУ Владислав Селезнев в разговоре с телеканалом «НТА» говорил о том, что Украина недооценила Россию. Речь шла о российских возможностях производить необходимый объем техники и вооружений.

Эксперт подчеркнул, что у Украины были «иллюзии» на этот счет.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года.

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Жителя Белгорода осудили на 16 лет за госизмену и поддержку террористов

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#россия
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Жителя Белгорода осудили на 16 лет за госизмену и поддержку террористов
10 декабря 2024, 18:59

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Белгородец получил 16 лет за госизмену и участие в деятельности террористической группировки, проинформировали в пресс-службе УФСБ по региону.
«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием наказания первых 3 лет в тюрьме, 13 лет — в исправительной колонии строгого режима», — пояснили в ведомстве.
Следователи установили, что 30-летний фигурант по заданию представителя украинской террористической организации осуществлял сбор и передачу данных о местонахождении ВС РФ в Белгородской области. Кроме того, осужденный занимался агитацией и пропагандой деятельности террористов.

Аналогичное судебное разбирательство состоялось в Крыму, где уроженец Кубани получил 13 лет по статье о госизмене.

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#суд
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Известны подробности покушения на экс-начальника Еленовской колонии в ДНР
Mash: покушение на экс-начальника Еленовской колонии в ДНР готовили 6 месяцев
10 декабря 2024, 18:42

Фото: istockphoto/Dzurag

Покушение на экс-начальника Еленовской колонии Донецкой народной республики (ДНР) Сергея Евсюкова готовили примерно полгода, пишет Telegram-канал Mash. Авторы публикации уточнили, что злоумышленники были в курсе привычки погибшего осматривать машину перед посадкой.
Взрывчатку заложили со стороны водительского кресла. По предварительным данным, завербованные Украиной жители ДНР пользовались одноразовыми телефонами с такими же однодневными сим-картами. Все произошло ночью после активации устройства с пульта и привода в действие при помощи телефонного звонка. Злоумышленники следили за Евсюковым, изучая его привычки и маршруты.

Ранее сообщалось, кто стоит за взрывом автомобиля Евсюкова, который произошел 9 декабря.

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Командир ВСУ обвинил руководство в провале на покровском направлении
Комбат Филимонов* обвинил командование ВСУ в провале на покровском направлении
10 декабря 2024, 18:31

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Высшее командование ВСУ виновно в продвижении российских военных на покровском направлении. Об этом в социальной сети X написал командир батальона «Волки Да Винчи» Сергей Филимонов*.
По словам комбата, украинское командование ставит перед подразделениями нереалистичные задачи. Филимонов* отметил, что ВСУ управляют генералы, которые не осознают возможностей подразделений и не ориентируются в ситуации на ​фронте.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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#всу
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Депутат назвал потери ВСУ за все время нахождения в Курской области
Депутат Иванов: ВСУ потеряли в Курской области 39 460 военнослужащих
10 декабря 2024, 18:08

Фото: iStock/IherPhoto

ВСУ понесли серьезные потери в Курской области, насчитав 39 460 солдат, 234 танка, 294 боевых машины пехоты и БТР. Об этом заявил депутат Госдумы Николай Иванов, пишет РИА Новости.
Уточняется, что в результате боевых действий противник также потерял 308 артиллерийских орудий. По словам парламентария, «киевский режим Зеленского и наемники со всего мира вторглись в российский регион и платят высокую цену за свои действия».

Среди уничтоженной техники также есть 1241 бронированная машина и 40 зенитно-ракетных комплексов, заключил Иванов.

Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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