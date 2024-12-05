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О пытках в лагере Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве заявил в Telegram-канале нардеп Александр Дубинский, который находится в изоляторе по обвинению в госизмене. Парламентарий сообщил об этом в Еврокомиссию и Евросоюз.
По его словам, пострадавшие от действий СБУ также обращались с письмами к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, главе Евросовета Шарлю Мишелю, французскому лидеру Эммануэлю Макрону. Реакций на обращения не было, отметил украинский нардеп. Повторное обращение Дубинский назвал частью эксперимента.
В письмах указали, что людям запрещено спать, их бьют трубами с песком и душат пакетами.
Ранее стало известно, к чему готовится Украина, и как это связано с мирными переговорами.
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В письмах указали, что людям запрещено спать, их бьют трубами с песком и душат пакетами.
Ранее стало известно, к чему готовится Украина, и как это связано с мирными переговорами.
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Никита Кротов