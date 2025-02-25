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«Дорога смерти»: Силовики рассказали о том, как прозвали в ВСУ трассу из Юнаковки в Суджу

Силовики рассказали о прозвании ВСУ трассы Юнаковки в Суджу «дорогой смерти»
Фото: istockphoto/MikeMareen

Фото: istockphoto/MikeMareen

Военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) прозвали между собой трассу из Юнаковки в Сумской области в Суджу «дорогой смерти». Такое название прифронтовая коммуникация получила после того, как её взяли под свой огневой контроль российские войска.
Об этом корреспонденту РИА Новости рассказали в силовых структурах. После того, как трасса стала легко простреливаться из ручного стрелкового оружия, а то и попадать под обстрелы российской артиллерии, у войск противника начались огромные проблемы с логистикой и ротацией частей, пояснили силовики. Военные из группировки войск «Север» теперь держат этот путь снабжения ВСУ под постоянным огневым контролем.

После установления контроля ВС РФ над основной трассой подвоза из Юнаковки на Украине в Суджу на территории Курской и активной работы по ней российских военных украинские войска на территории российского региона остаются без боеприпасов и продовольствия. Эта трасса грозит стать «дорогой смерти» не только для тех, кто пытался по ней проехать, но и для тех, кого с помощью этой рокады снабжали продуктами, патронами и снарядами.

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#курская область
Многодетный отец из Зеленодольска во второй раз отправился на СВО
25 февраля 2025, 17:12

Фото: iStock/zim286

Искандер Шигабетдинов из Зеленодольска принял решение отправиться на СВО во второй раз, несмотря на то, что воспитывает троих детей.
По данным «Татар-информ», мужчина в 2023 добровольно уехал в зону спецоперации для выполнения боевых задач. После завершения контракта он вернулся домой и продолжил помогать фронту: передавал маскировочные сети, тепловизоры, бытовые принадлежности и другую помощь через зеленодольскую волонтерскую группу «Своих не бросаем».

Однако со временем боец понял, что не может оставаться в стороне, и принял решение вновь подписать контракт с Минобороны РФ и вернуться в зону боевых действий.

«Ребят много там, знакомых. Хочется, чтобы быстрей вернулись. Я созрел помочь, чтоб быстрей все закончилось», — признался Шигабетдинов.

По его словам, чувство долга перед страной оказалось сильнее стабильной работы и мирной жизни. Мужчина также не скрывает, что возвращаться на фронт ему страшно, но, как и все, он надеется, что СВО скоро завершится. И сейчас необходимо делать все, чтобы поскорее приблизить этот момент.

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SHAMAN двумя словами ответил на обвинения СБУ
25 февраля 2025, 15:57

SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)

Певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, прокомментировал заочные обвинения Службы безопасности Украины (СБУ) в его адрес.
В материалах украинского ведомства сообщается, что исполнитель публично поддерживает и пропагандирует политику России, а также прославляет российских военнослужащих. Также в СБУ подчеркнули, что SHAMAN регулярно выступает на концертах и участвует в акциях, которые направлены на поддержку властей РФ.

«Что на это можно ответить? Служу России!», – прокомментировал Дронов выдвинутые украинской спецслужбой обвинения.
Напомним, что СБУ регулярно выдвигает обвинения в адрес российских политиков, артистов, военных и общественных деятелей, но ни к каким негативным последствиям это не приводило.

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«Цели удара достигнуты»: ВС РФ ударили по военным аэродромам Украины
МО РФ: Российские войска высокоточным оружием поразили военные аэродромы ВСУ
25 февраля 2025, 15:00

Фото: istockphoto/Diy13

Вооруженные силы России нанесли комбинированный удар по инфраструктуре украинских военных аэродромов. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
В пресс-службе оборонного ведомства уточнили, сто атака была произведены высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами, все цели удара достигнуты. Также в Минобороны добавили, что были также поражены места производства украинских беспилотников и пункты дислокации подразделений Вооруженных сил Украины в 144 районах.

Для нанесения ударов по аэродромной инфраструктуре, объектам военно-промышленного-комплекса и мест сосредоточения наземных сил и техники противника были задействованы оперативно-тактическая авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия.

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СБУ заочно предъявила обвинения певцу SHAMAN
25 февраля 2025, 14:44

SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)

Служба безопасности Украины (СБУ) вынесла заочное обвинение в отношении российского певца Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN. Об этом пресс-служба ведомства написала в своём Telegram-канале.
Отмечается, что СБУ собрала доказательную базу на исполнителя. Так, в 2022 году SHAMAN записал видеообращение, в котором героизировал Вооружённые силы России, а в 2023 году выступил с концертом в Херсонской области.

Дронову вменяют публичное прославление российской армии и поддержку специальной военной операции (СВО) через соцсети и СМИ.

На основании указанных материалов певцу предъявили подозрение по статье Уголовного кодекса Украины о «глорификации» российских военнослужащих. В СБУ уточнили, что расследование ведётся под руководством офиса генпрокурора.

Напомним, что СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения российским политикам, артистам, военным и общественным деятелям, но ни к каким негативным последствиям это не приводило.

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«Дележка шкуры неубитого медведя»: аналитик — о возможной сделке между ЕС и Киевом
Политолог Шаповалов оценил предложение ЕС Украине сделки по ресурсам
25 февраля 2025, 14:18

Фото: iStock/artJazz

Решение ЕС вслед за США предложить Киеву альтернативную сделку по ресурсам является «дележкой шкуры неубитого медведя». Так считает политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.
По словам специалиста, подобными действиями ЕС пытается конкурировать с США, указывая американскому президенту Дональду Трампу, что Европа больше заслуживает от Киева таких преференций, как сделка.

«Это всё дележка шкуры неубитого медведя, и нет достоверных данных о наличии значимых с точки зрения промышленности запасов редкоземельных и иных металлов на Украине», — объяснил Шаповалов в беседе с RT.

Также эксперт уточнил, что основная часть данных месторождений располагается на территории, находящейся в составе России.

Таким образом, политолог подчеркнул, что Евросоюз, как, впрочем, и всегда, сейчас занимается не реальной политикой, а «просто демонстрирует свой флаг и занимается пустопорожней болтовнёй».

Ранее стало известно, что ЕС вслед за США предложил Украине свою сделку по природным ресурсам.

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