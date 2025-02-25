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Военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) прозвали между собой трассу из Юнаковки в Сумской области в Суджу «дорогой смерти». Такое название прифронтовая коммуникация получила после того, как её взяли под свой огневой контроль российские войска.
Об этом корреспонденту РИА Новости рассказали в силовых структурах. После того, как трасса стала легко простреливаться из ручного стрелкового оружия, а то и попадать под обстрелы российской артиллерии, у войск противника начались огромные проблемы с логистикой и ротацией частей, пояснили силовики. Военные из группировки войск «Север» теперь держат этот путь снабжения ВСУ под постоянным огневым контролем.
После установления контроля ВС РФ над основной трассой подвоза из Юнаковки на Украине в Суджу на территории Курской и активной работы по ней российских военных украинские войска на территории российского региона остаются без боеприпасов и продовольствия. Эта трасса грозит стать «дорогой смерти» не только для тех, кто пытался по ней проехать, но и для тех, кого с помощью этой рокады снабжали продуктами, патронами и снарядами.
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После установления контроля ВС РФ над основной трассой подвоза из Юнаковки на Украине в Суджу на территории Курской и активной работы по ней российских военных украинские войска на территории российского региона остаются без боеприпасов и продовольствия. Эта трасса грозит стать «дорогой смерти» не только для тех, кто пытался по ней проехать, но и для тех, кого с помощью этой рокады снабжали продуктами, патронами и снарядами.
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Александр Бойцов