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Российская система ПВО за сутки зафиксировала и ликвидировала сбила пять крылатых ракет Storm Shadow и семь снарядов HIMARS, сообщает Минобороны РФ.
Кроме того, более 100 беспилотников ВСУ были уничтожены в новых регионах России.
Прежде ведомство опубликовало видеозапись, на которой изображено уничтожение самоходной гаубицы Zuzana словакского производства. Натовская установка была ликвидирована дроном, который спровоцировал возгорание гаубицы.
Прежде сообщалось, что подбитый в Авдеевке Abrams «оказался пустой консервной банкой». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1»
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Прежде ведомство опубликовало видеозапись, на которой изображено уничтожение самоходной гаубицы Zuzana словакского производства. Натовская установка была ликвидирована дроном, который спровоцировал возгорание гаубицы.
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Анастасия Хохлова