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Оборона Украины из-за своей неожиданной слабости не смогла сдержать российского наступления в районе Авдеевки. Об этом пишет издание The New York Times.
Сотрудники NYT изучили спутниковые снимки местности и пришли к выводу, что ВСУ проложили редкие линии окопов к западу от Авдеевки. По их словам, отсутствие надежных украинских укреплений особенно бросается в глаза по сравнению с мощной российской обороной. Все украинские оборонительные линии представлены только лишь «элементарными земляными укреплениями, часто с соединительной траншеей, по которой пехотные войска могут добраться до ближайших к противнику огневых позиций, но не более того».
В частных беседах с изданием официальные лица Соединённых Штатов выразили обеспокоенность тем, что Киев ранее не укрепил свои оборонительные линии, и теперь могут столкнуться с последствиями подобных решений.
После освобождения Авдеевки российскими силами от ВСУ события в зоне спецоперации будут развиваться более стремительно, написало хорватское издание Advance. Как подчеркнул автор материала, на еще одно наступление у ВСУ нет ни малейшего шанса, так как позиции российских военных остаются под защитой минных полей, а также других эффективных преград, которые удалось создать еще в 2023 году при подготовке к летнему украинскому контрнаступлению.
Напомним, Авдеевка была освобождена российской армией 17 февраля. В ночь на субботу главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отдал официальный приказ об отходе украинских войск из города, однако, по заявлению Минобороны РФ, ВСУ начали бежать из Авдеевки ещё за сутки до приказа Сырского.
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В частных беседах с изданием официальные лица Соединённых Штатов выразили обеспокоенность тем, что Киев ранее не укрепил свои оборонительные линии, и теперь могут столкнуться с последствиями подобных решений.
Напомним, Авдеевка была освобождена российской армией 17 февраля. В ночь на субботу главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отдал официальный приказ об отходе украинских войск из города, однако, по заявлению Минобороны РФ, ВСУ начали бежать из Авдеевки ещё за сутки до приказа Сырского.
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Артем Путинцев