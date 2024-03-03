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В ходе штурма Авдеевки бойцы группировки войск «Центр» захватили иностранную технику ВСУ, предоставленную западными партнёрами, об этом сообщает «РИА Новости».
«Один из самых массовых бронетранспортеров армии США, который использовался еще во времена войны во Вьетнаме. Достаточно большая партия была поставлена вооруженным силам Украины», - передаёт агентство слова замкомандира батальона по вооружению с позывным «Ротор».
Так военные продемонстрировали журналистам захваченный M113, произведённый в Соединённых Штатах Америки.
Помимо этого, российской армии удалось захватить турецкий бронетранспортер Kirpi. Он также полностью исправен, российские солдаты даже прокатились на нём, общаясь с журналистами.
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Евгения Парфентьева