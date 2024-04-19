Арабские делегации покинули зал СБ ООН во время выступления постпреда Израиля

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Арабские делегации вышли из зала Совета Безопасности ООН после начала выступления постоянного представителя Израиля Гилад Эрдан. Об этом пишет РИА Новости.
Десятки дипломатов покинули помещение, не желая слушать израильского постпреда.
До этого США использовали в Совбезе ООН право вето и заблокировали алжирский проект резолюции, который рекомендовал принять Палестину в состав всемирной организации в качестве ее полноправного члена. Сейчас Палестина имеет статус наблюдателя в ООН, а Израиль является полноправным членом организации с 1948 года.
Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский уличил зампостпреда Соединенных Штатов Роберта Вуда в распространении ложной информации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак