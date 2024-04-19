Премьер Украины назвал сроки поставок оружия Киеву

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Соединённые Штаты направят Украине военную помощь в течение нескольких недель после одобрения законопроекта в конгрессе. Об этом сообщил украинский премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет Reuters.
Как утверждает Шмыгаль, в сроках поставок нового оружия его заверили американские чиновники.
18 апреля глава украинского кабмина встретился с лидером демократов в Сенате Чаком Шумером.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Украину самостоятельно обеспечить себя солдатами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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18 апреля глава украинского кабмина встретился с лидером демократов в Сенате Чаком Шумером.
«И мы собираемся сделать все возможное, надеюсь, уже в эти выходные, когда Палата представителей пришлет нам законопроект, чтобы сделать это здесь, в Сенате. Это очень, очень важно для нас», — заявил Шумер.Киеву планируют передать 60,84 миллиардов долларов. Их них 13,8 миллиарда должны пойти на закупку вооружений и сопутствующих услуг для Украины в США.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Украину самостоятельно обеспечить себя солдатами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак