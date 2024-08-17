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«Дороги смерти»: Запад указал на стратегические ошибки ВСУ в Курской области

Слебода: ВСУ не смогут долго удерживать позиции в Курской области
17 августа 2024, 19:50
Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

ВСУ не смогут долго удерживать занятые ими в Курской области позиции из-за их критической уязвимости. Об этом заявил политический аналитик, экс-военнослужащий ВМС США Марк Слебода в беседе в журналистов Дэнни Хайфоном.


Он подчеркнул, что атака на Курскую область будут крайне трудной для украинских войск поскольку они с трёх сторон окружены войсками ВС РФ, наносящими удары артиллерией, беспилотниками, планирующими и фугасными бомбами.

ВСУ не смогут организовать достойную систему снабжения на этом участке фронта без крупных потерь. Поскольку украинские войска не могут использовать железные дороги, они используют автомобильные, которые становятся «дорогами смерти». ВС РФ быстрее наносят удары, чем ВСУ удаётся обеспечить себе снабжение, подкрепление и эвакуацию подбитой техники. Это является значительной стратегической ошибкой ВСУ.

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#сша
США ограничили Украину в использовании своего оружия в Курской области
Reuters: США ограничили ВСУ в применении своего оружия в Курской области
17 августа 2024, 20:19

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

США ограничили ВСУ в использовании своего переданного оружия в Курской области из-за страха перед началом прямого конфликта с Россией. Об этом сообщает агентство Reuters.
Неназванный американский чиновник подчеркнул, что в случае, если украинские войска начнут брать под свой контроль российские населённые пункты и иные невоенные цели с использованием поставленного США вооружения, такие действия можно признать выходом за пределы установленных Вашингтоном ограничений. Он добавил, что эти ограничения изначально вводились, чтобы не допустить прямого конфликта стран НАТО с Россией.

Ранее в этот день газета Times сообщила, что власти Великобритании запретили Украине ударять своими крылатыми ракетами Storm Shadow по территории России из-за позиции США.

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#сша
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В Курской области уничтожили «тик-ток ДРГ» с украинским флагом
Readovka: ВС РФ под Курском уничтожили ДРГ с украинским флагом для съемки видео
17 августа 2024, 19:14

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Бойцы ВС РФ в Курской области уничтожили ДРГ с украинским флагом, которая пыталась прорваться в одно из сел для съемки «тик-токов» с «медийной перемогой». Об этом пишет телеграм-канал Readovka, прикрепляя видео с поверженными боевиками ВСУ. Диверсанты рассчитывают при помощи видеозаписей с установкой флагов навести панику среди населения, говорится в сообщении.
По данным издания, такую же группу российские бойцы выловили и на границе в Белгородской области. Сообщается, что у боевиков также нашли украинский флаг, при помощи видео с которым они рассчитывали заявить о «захвате» ближайшего села.

Ранее военный журнал Military Watch сообщал, что Украина направила в Курскую область лучшие войска, которые несут большие потери. Количество погибших и раненых у ВСУ особенно значительно, писали авторы статьи, потому, что Киев направил в российский регион своих лучших бойцов из элитных подразделений.

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В Германии признали колоссальное преимущество ВС РФ над ВСУ в Донбассе
Welt: ВС РФ обладает колоссальным преимуществом над ВСУ в Донбассе
17 августа 2024, 19:07

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

ВС РФ имеют значительное превосходство над ВСУ в Донбассе. Об этом сообщил журналист Кристоф Виннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.
Он объяснил, что в российской армии преобладают опытные бойцы, чего нельзя сказать об украинских войсках. Этим и объясняется ежедневное продвижение ВС РФ на запад.

По словам Ваннера, для осуществления атаки в Курской области командование ВСУ перебросило на этот участок фронта большое число солдат, ослабив тем самым оборону остальных направлений.

В результате видно, что в Донбассе ВСУ находятся в крайне тяжёлом положении, а ВС РФ продолжают продвижение.

Ранее Минобороны показало кадры удара вертолёта Ми-28НМ по живой силе ВСУ в приграничье Курской области.

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Бойцы ВСУ прострелили голову памятнику Ленина в оккупированной Судже Курской области
«РВ»: бойцы ВСУ снесли памятник Ленину в оккупированной Судже Курской области
17 августа 2024, 18:35

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Украинские военные прострелили голову памятнику Ленина в оккупированной Судже в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что военные расстреляли памятник Ленину, стоящий на центральной площади города у дома культуры. На следующий день они вернулись к памятнику и снесли его.

В город пустили военных журналистов украинского телеканала «Суспильне», которые подготовили репортаж про населённый пункт и показали прострелянный памятник.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки опасные районы Курской области покинули три тысячи человек.

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За сутки из приграничных районов Курской области эвакуировано три тысячи человек
17 августа 2024, 18:13

Фото: istockphoto/Milos-Muller

За минувшие сутки из приграничных районов Курской области были эвакуированы три тысячи человек. Все они выехали из приграничья в безопасные районы.
Об этом сообщил на пресс-брифинге заместитель директора департамента информационной политики МЧС РФ Артём Шаров. Он также добавил, что временные переселенцы выезжали как самостоятельно, так и организованными колоннами. Также организовано перемещение людей в другие регионы железнодорожным транспортом и автобусами.

Особое внимание при эвакуации уделяется пожилым людям и семьям с детьми. В настоящее время в 24-х российских регионах развёрнуты 172 пункта временного размещения. В них находятся около десяти тысяч человек, включая три тысячи детей. За сутки в Курскую область доставлено 160 тонн гуманитарных грузов.

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Украина приступила к подготовке атаки на Курскую АЭС
МИД РФ: Украина приступила к подготовке нападения на Курскую АЭС
17 августа 2024, 17:21

Фото: iStock/Nordroden

Украина приступила к подготовке нападения на Курскую АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе МИД России.
В ведомстве подчеркнули, что результатом готовящейся атаки может стать масштабная техногенная катастрофа в Европе.

В связи с растущей угрозой Россия призывает международные организации как можно скорее связаться с киевскими властями и обсудить провокации на ядерных объектах, а главное – их возможные последствия.

Международное сообщество должно осознавать уровень опасности, которую ​Киев представляет для всего европейского континента.

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#курская аэс
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#атака
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#подготовка
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Элитные подразделения ВСУ несут большие потери под Курском
MWM: Украина, направив в Курскую область лучшие войска, несёт большие потери
17 августа 2024, 16:52

Фото: iStock/Iryna Imago

Украина направила в Курскую область лучшие войска, которые несут большие потери. Об этом пишет военный журнал Military Watch.
Потери ВСУ особенно значительны, пишут авторы статьи, потому, что Киев направил в российский регион своих лучших бойцов из элитных подразделений. Они вооружены западной техникой, а именно, дефицитными танками Challenger 2, Т-80 и Leopard.

В материале уточняется, что потери Украины в ходе этой операции на Курском направлении могут сильно повлиять на положение ВСУ в конфликте.

Днём ранее Минобороны России сообщило, что на Курском направлении с момента атаки ВСУ 6 августа погибли 2860 украинских военных.

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#всу
#вс рф
#украина
#россия
#курская область
#минобороны рф
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Депутат ГД Шеремет призвал Совбез ООН не допустить атаки на атомные станции
17 августа 2024, 15:53

Фото: istockphoto/Volodymyr Kondratiev

Депутат Государственной думы РФ, член думского комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал Совет безопасности ООН созвать экстренное заседание. Темой встречи должно стать недопущение ударов киевского режима по Запорожской и Курской атомным электростанциям.
Ранее представитель силового ведомства рассказал РИА Новости, что ВСУ планируют использовать для атаки на Курскую и Запорожскую АЭС заряды с боеголовками с радиоактивным веществом. Целью удара станут хранилища с отработанным ядерным топливом. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что подготовку ударов по станциям координируют представители западных спецслужб, главным образом Британии.

Парламентарий подчеркнул, что из-за безответственных и необдуманных действий киевского режима мир оказался на пороге ядерной катастрофы. Шеремет призвал созвать экстренное заседание Совбеза ООН с целью не допустить атаки ВСУ на Запорожскую и Курскую АЭС. В противном случае провокация украинских нацистов обернётся тяжёлыми последствиями для всей Европы, указал депутат.

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«Ланцет» уничтожил самоходную установку ВСУ, обстреливавшую Белгородскую область
«Ланцет» уничтожил самоходную установку ВСУ в Сумской области
17 августа 2024, 15:43

Фото: istockphoto/Volodymyr Kondratiev

Российский барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил самоходную артустановку ВСУ в Сумской области на границе с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что с помощью средств военной разведки военные обнаружили в лесополосе у госграницы самоходную артиллерийскую установку, с помощью которой ВСУ наносили удары по Белгородской области.

В результате прямым попаданием «Ланцета» эта установка была успешно уничтожена. Средства воздушной разведки подразделения войск «Север» в режиме реального времени контролировали удар.

Ранее оборонное ведомство сообщало об уничтожении украинского беспилотника над территорией Белгородской области.

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