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ВСУ не смогут долго удерживать занятые ими в Курской области позиции из-за их критической уязвимости. Об этом заявил политический аналитик, экс-военнослужащий ВМС США Марк Слебода в беседе в журналистов Дэнни Хайфоном.
Он подчеркнул, что атака на Курскую область будут крайне трудной для украинских войск поскольку они с трёх сторон окружены войсками ВС РФ, наносящими удары артиллерией, беспилотниками, планирующими и фугасными бомбами.
ВСУ не смогут организовать достойную систему снабжения на этом участке фронта без крупных потерь. Поскольку украинские войска не могут использовать железные дороги, они используют автомобильные, которые становятся «дорогами смерти». ВС РФ быстрее наносят удары, чем ВСУ удаётся обеспечить себе снабжение, подкрепление и эвакуацию подбитой техники. Это является значительной стратегической ошибкой ВСУ.
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Анастасия Чинкова