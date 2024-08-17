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ВС РФ имеют значительное превосходство над ВСУ в Донбассе. Об этом сообщил журналист Кристоф Виннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.
Он объяснил, что в российской армии преобладают опытные бойцы, чего нельзя сказать об украинских войсках. Этим и объясняется ежедневное продвижение ВС РФ на запад.
По словам Ваннера, для осуществления атаки в Курской области командование ВСУ перебросило на этот участок фронта большое число солдат, ослабив тем самым оборону остальных направлений.
В результате видно, что в Донбассе ВСУ находятся в крайне тяжёлом положении, а ВС РФ продолжают продвижение.
Ранее Минобороны показало кадры удара вертолёта Ми-28НМ по живой силе ВСУ в приграничье Курской области.
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По словам Ваннера, для осуществления атаки в Курской области командование ВСУ перебросило на этот участок фронта большое число солдат, ослабив тем самым оборону остальных направлений.
В результате видно, что в Донбассе ВСУ находятся в крайне тяжёлом положении, а ВС РФ продолжают продвижение.
Ранее Минобороны показало кадры удара вертолёта Ми-28НМ по живой силе ВСУ в приграничье Курской области.
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Анастасия Чинкова