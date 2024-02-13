«Дорого заплатит»: В США раскрыли, что ждёт Зеленского после увольнения Залужного

Украинский лидер Владимир Зеленский ждёт изменения ситуации на линии боевого соприкосновения после назначения на пост главкома ВСУ Александра Сырского, об этом сообщили в американском издании The Atlantic.
«Зеленский дорого заплатит за увольнение Валерия Залужного. Теперь Сырский будет находиться под огромным давлением. Любой признак того, что его военные усилия терпят неудачу в результате смещения Залужного, приведет к политическим последствиям», — пишет автор статьи.
В Atlantic подчеркнули, что после отставки с поста главнокомандующего ВСУ Валерий Залужный сможет составить политическую конкуренцию для действующего президента Зеленского. Помимо этого, он сможет заручиться поддержкой украинцев, критикуя провалы на полях СВО после назначения нового главкома.
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Евгения Парфентьева