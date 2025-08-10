10 августа 2025, 00:12

Премьер-министр Словакии Фицо: Украина дорого заплатит за попытки ослабить Россию

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Украине предстоит дорого заплатить за то, что она позволила использовать себя в провалившейся попытке Запада ослабить Россию. С таким заявлением выступил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении, опубликованном в его социальных сетях в субботу.





Фицо подчеркнул, что членство Украины в НАТО невозможно. Это «знают все». Он констатировал, что Запад использовал Украину как инструмент для ослабления России, однако эта стратегия потерпела неудачу.





«Украина была использована Западом для попытки ослабить Россию, чего не получилось, и за что, судя по всему, Украина должна будет дорого заплатить», — объяснил политик.