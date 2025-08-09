Достижения.рф

Обломки БПЛА ВСУ упали возле ж/д путей на Кубани

Фото: istockphoto/NiseriN

В Крымском районе Краснодарского края возгорание сухой травы произошло после падения обломков украинского беспилотного летательного аппарата рядом с железнодорожными путями.



Фрагменты упали в хуторе Весёлый, пожар ликвидируют, на месте работают специалисты. По данным оперативного штаба региона, пострадавших и повреждений нет, угрозы населению нет.

Атаки БПЛА ВСУ на Кубань продолжаются второй день: 9 августа губернатор сообщал о повреждении нескольких домов, школы и линии электропередачи в различных районах.

Ранее стало известно, что четверо человек получили осколочные ранения в Славянском районе Краснодарского края в результате очередного удара беспилотников ВСУ. Об этом сообщил районный глава Роман Синяговский. По его словам, днем в результате атаки были повреждены семь жилых домов и шесть автомобилей. Пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь. На местах работают экстренные службы: они проводят оценку ущерба и приступили к восстановительным работам.

