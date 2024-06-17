«Достаточно мощно»: генерал ВСУ пожаловался на российскую технику

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На российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) пожаловался экс-замкомандующего Силами спецопераций (ССО) ВСУ генерал Сергей Кривонос в беседе с бывшим нардепом Верховной рады Бориславом Березой.
«Мы видим, что огромное количество (украинских. — Прим. ред.) дронов, которые поступают на фронт, достаточно часто не выполняют свои задачи, потому что российская РЭБ мощная и российские дроны более мощные. Что касается их возможности противодействия украинской РЭБ — тут не только вопрос в количестве, а в качестве и гибкости», – сказал отставной генерал.
Он добавил, что промышленность РФ перешла к мощному потоковому выпуску, а на Украине процветает бюрократия и профнепригодность, что тормозит процесс модернизации техники. По утверждению Кривоноса, РФ за сутки запускает около 1200 БПЛА, что является серьезным показателем.
«Достаточно мощно», – резюмировал офицер.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев говорил, что до начала спецоперации производство беспилотников в России не было хорошо развито, однако за время украинского конфликта разрыв преодолен, а российский оборонно-промышленный комплекс проверен спецоперацией.
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