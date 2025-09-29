«Достаточно уязвимы»: военэксперт озвучил способы борьбы с дальнобойными ракетами Tomahawk
Военэксперт Кнутов: ракету Tomahawk может сбить даже МиГ-29
Российский истребитель МиГ-29 способен эффективно противодействовать американским крылатым ракетам дальнего действия Tomahawk. Об этом заявил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в комментарии NEWS.ru.
По словам специалиста, российская система противовоздушной обороны уже имеет опыт борьбы с такими ракетами.
«Ракеты Tomahawk применялись в своё время в Ираке и Югославии. Когда в Югославии их использовали, сербский лётчик на МиГ-29 сбил несколько Tomahawk. Поэтому даже истребители-перехватчики в состоянии их уничтожать. Их сбивали с помощью зенитной артиллерии, то есть обычными зенитными установками,», – отметил Кнутов.Эксперт также напомнил, что дальность действия ракет может достигать от 1,6 до 2,5 тысяч километров в зависимости от типа базирования. При этом Tomahawk летают на предельно малой высоте и умеют огибать рельеф, что делает их сложной, но не неуязвимой целью.
Кнутов подчеркнул, что по таким ракетам уже ранее эффективно работали средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и советские зенитные комплексы. Так, во время удара по сирийской авиабазе в период первого президентства Дональда Трампа, по данным Минобороны РФ, перехватывали до 60–70% американских ракет. Тогда, по словам эксперта, применялись не только Tomahawk, но и другие «умные» ракеты, включая JASSM.
«Есть опыт воздействия и борьбы с этими крылатыми ракетами. Поэтому, если они появятся на Украине, мы сможем по ним работать с помощью противовоздушной обороны. Они могут долететь не только до Москвы, но и до Урала, если они не будут перехвачены. Кстати, по ним действуют и системы РЭБ, которые способны воздействовать на навигационную систему западную и американскую в целом. В первую очередь – GPS Navstar. Поэтому нам есть что противопоставить, помимо систем ПВО», – заключил Кнутов.