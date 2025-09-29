«Достаточно уязвимы»: военэксперт озвучил способы борьбы с дальнобойными ракетами Tomahawk

29 сентября 2025, 17:48

Военэксперт Кнутов: ракету Tomahawk может сбить даже МиГ-29

Фото: iStock/bpawesome

Российский истребитель МиГ-29 способен эффективно противодействовать американским крылатым ракетам дальнего действия Tomahawk. Об этом заявил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в комментарии NEWS.ru.





По словам специалиста, российская система противовоздушной обороны уже имеет опыт борьбы с такими ракетами.





«Ракеты Tomahawk применялись в своё время в Ираке и Югославии. Когда в Югославии их использовали, сербский лётчик на МиГ-29 сбил несколько Tomahawk. Поэтому даже истребители-перехватчики в состоянии их уничтожать. Их сбивали с помощью зенитной артиллерии, то есть обычными зенитными установками,», – отметил Кнутов.

«Есть опыт воздействия и борьбы с этими крылатыми ракетами. Поэтому, если они появятся на Украине, мы сможем по ним работать с помощью противовоздушной обороны. Они могут долететь не только до Москвы, но и до Урала, если они не будут перехвачены. Кстати, по ним действуют и системы РЭБ, которые способны воздействовать на навигационную систему западную и американскую в целом. В первую очередь – GPS Navstar. Поэтому нам есть что противопоставить, помимо систем ПВО», – заключил Кнутов.