29 сентября 2025, 17:24

Военный аналитик Прохватилов: поставки ракет Tomahawk в ВСУ приведут к эскалации

Фото: iStock/Alex Kochev

Возможные поставки американских крылатых ракет Tomahawk в ВСУ позволят Киеву бить по объектам энергетики и нефтеперерабатывающим заводам по всей европейской части России. Об этом заявил военный аналитик Владимир Прохватилов.





Накануне спецпосланник американского лидера по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News заявил, что в Вашингтоне ещё не приняли окончательного решения насчёт поставок крылатых ракет Tomahawk странам НАТО для последующей передачи Украине, пишут argumenti.ru. При этом Келлог подтвердил, что Владимир Зеленский действительно просил их у американского президента Дональда Трампа.



По словам Прохватилова, когда в США делают подобные заявления, это часто означает, что дело уже сделано.





«Если они начнут применять "Томагавки", то, помимо того, что они смогут бить по городам и по объектам энергетики, вызывая перебои с энергоснабжением — а это, мягко говоря, неприятно, — они также смогут более эффективно выводить из строя наши нефтеперерабатывающие заводы. Сами понимаете, как это повлияет на дефицит бензина», — сказал эксперт Общественной Службе Новостей.

«То, как сейчас идут дела, — это сползание к прямому конфликту с НАТО, который все равно закончится применением ядерного оружия. Причем, поскольку они совсем утратили страх, они могут применить его первыми», — заключил собеседник издания.