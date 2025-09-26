Трамп отказался передавать Украине крылатые ракеты Tomahawk

26 сентября 2025, 21:36

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Несмотря на личную просьбу Владимира Зеленского и включение крылатых ракет «Томагавк» в список запрашиваемого вооружения, президент США Дональд Трамп отказал в их передаче Киеву. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.