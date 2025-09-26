Трамп отказался передавать Украине крылатые ракеты Tomahawk
Несмотря на личную просьбу Владимира Зеленского и включение крылатых ракет «Томагавк» в список запрашиваемого вооружения, президент США Дональд Трамп отказал в их передаче Киеву. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
При этом американский лидер поддержал поставки других видов оружия за счёт стран НАТО.
Ракеты Tomahawk производства компании RTX обладают дальностью до 1,6 тысячи километров, что позволяет достигать целей глубоко на территории России, включая Москву. Ранее США уже ограничивали поставки таких систем из-за опасений эскалации конфликта.
Ранее Wall Street Journal сообщал, что, несмотря на сообщения о планируемом наступлении ВСУ, США не изменили свою политику в отношении Москвы и по-прежнему не санкционируют удары украинской армии вглубь территории России.
