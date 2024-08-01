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Стрелковое оружие и гранатомёты, переданные Украине странами НАТО, как правило достаются не обычным общевойсковым подразделениям, а наиболее медийно известным. Об этом в беседе с ТАСС рассказал взятый в плен на артёмовском направлении украинский пехотинец Альберт Григорович.
Он рассказал, что в его бригаде не было ни одного иностранного оружия. В основном были представлены советские автоматы Калашникова, ДШК и иная устаревшая техника.
По словам военнопленного, иностранное оружие наблюдалось у «пропиаренных» батальонов, так как, например, Азов* или 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ.
Солдат добавил, что на фронте был гранатомётчиком. Ему были предоставлены РПГ-7, РПГ-18 «Муха» и болгарские боеприпасы для гранатомётов. Шведских же гранатомётов АТ4 и американских противотанковых ракетных комплексов Javelin на вооружении его бригады не было.
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По словам военнопленного, иностранное оружие наблюдалось у «пропиаренных» батальонов, так как, например, Азов* или 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ.
Солдат добавил, что на фронте был гранатомётчиком. Ему были предоставлены РПГ-7, РПГ-18 «Муха» и болгарские боеприпасы для гранатомётов. Шведских же гранатомётов АТ4 и американских противотанковых ракетных комплексов Javelin на вооружении его бригады не было.
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Анастасия Чинкова