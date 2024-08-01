NYP: Киев не получит необходимое количество F-16 из-за нехватки пилотов

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Западные страны не в состоянии передать Киеву то количество истребителей F-16, которое ему необходимо. Причина заключается в критической нехватке на Украине пилотов, способных управлять этими самолётами.
Об этом пишут обозреватели американского издания The New York Post. В публикации отмечается, что количество F-16, которые западные союзники могли бы фактически поставить в воюющую страну, ограничивается недостатком у Украины квалифицированных пилотов, способных ими управлять.
Партнёры передали Киеву первые самолёты в срок, однако пока неясно, смогут ли украинские лётчики сразу сесть за штурвал, или им понадобится дополнительная подготовка, отмечают авторы материала. В статье также содержится напоминание о том, что многие западные политики предупреждали о неспособности F-16 оказать влияние на ход конфликта.
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Александр Бойцов