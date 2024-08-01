Освобождение Тимофеевки, продвижение в Часов Яре, крупные потери ВСУ: последние новости СВО

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов
Армия России освободила село Тимофеевка на Покровском направлении и продолжает зачищать Красногоровку. Тем временем сообщается об успехах ВС РФ в Клещеевке, по некоторым данным, ВСУ покидают населенный пункт.
Последние новости из зоны спецоперации по состоянию на утро 01.08.2024 приводит редакция «Радио 1».
Также Telegram-канал «Два майора» сообщает о взятии ВС России под контроль Новосёловки Первой. ВСУ в очередной раз готовят линию обороны Журавка – Орловка, где снова пытаются задержать продвижение наших войск.
После больших потерь в 92-й штурмовой бригаде ВСУ украинское командование было вынуждено в срочном порядке доукомплектовывать ее тыловыми батальонами территориальной обороны, а также перебросить в Харьковскую область дополнительные силы, в том числе спецназ.
Однако укомплектованность прибывших подразделений составляет не более 50%. Из них формируются сводные батальоны для прорыва российской обороны.
Также есть информация об успехах Армии России в Клещеевке. По некоторым данным, ВСУ отходят из Клещеевки, пишет «WarGonzo».
Интенсивные бои также ведутся на остальных участках, однако пока в линии боевого столкновения особых изменений не зафиксировано.
Тем временем депутат Рады Марьяна Безуглая обвиняет командование ВСУ в том, что Торецк не готов к обороне.
Реального количества F-16 на службе ВСУ никто не знает, однако небо под их использование расчищали весь последний год, пишет военный эксперт Алексей Живов.
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Покровское направлениеАрмия России освободила Тимофеевку и зашла в Желанное, сообщает Telegram-канал «Миротворец». Минобороны РФ данную информацию ещё не подтверждало, при этом украинский военный паблик Deep State признает этот факт.
«На Покровском россиянам удалось захватить Тимофеевку, что примерно 5,5 км от трассы Константиновка-Покровск, а также продвинуться около Ивановки, Желанного и Веселого. Также подтверждается продвижение в Красногоровке», — говорится в сообщении DS.В Желанном российские военные формируют клещи для узла обороны противника. При этом ВСУ подтягивают резервы в Карловку, сейчас там идут тяжелые бои.
Также Telegram-канал «Два майора» сообщает о взятии ВС России под контроль Новосёловки Первой. ВСУ в очередной раз готовят линию обороны Журавка – Орловка, где снова пытаются задержать продвижение наших войск.
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Кураховское направлениеРоссийский флаг развевается в северной части Красногоровки, об этом сообщили в Народной милиции ДНР. По опорным пунктам ВСУ были нанесены артиллерийские удары, ослабившие оборону противника. Уже после этого российские штурмовые подразделения зачистили север Красногоровки, отрезав пути снабжения личного состава противника. При этом населенный пункт еще полностью не освобожден от вражеских сил. Украинские военные удерживают позиции на северном берегу реки Лозовая.
Харьковское направлениеПо сообщениям с мест известно, что нашим военным все же удается с боями продвигаться в многоэтажной застройке Волчанска и забирать отдельные позиции противника у Глубокого, пишет Telegram-канал «Два майора». При этом ВСУ пытаются контратаковать, но не имеют особенного успеха.
После больших потерь в 92-й штурмовой бригаде ВСУ украинское командование было вынуждено в срочном порядке доукомплектовывать ее тыловыми батальонами территориальной обороны, а также перебросить в Харьковскую область дополнительные силы, в том числе спецназ.
Однако укомплектованность прибывших подразделений составляет не более 50%. Из них формируются сводные батальоны для прорыва российской обороны.
Часовоярское направлениеВ Часов Яре российская армия взяла под контроль еще две линии домов. Российским бойцам удалось продвинуться вдоль южной окраины в район улицы Калинина. Штурмовики ВС РФ расширяют плацдарм для дальнейшего штурма города. На флангах направления идут бои.
Также есть информация об успехах Армии России в Клещеевке. По некоторым данным, ВСУ отходят из Клещеевки, пишет «WarGonzo».
Торецкое направлениеЗдесь ВС РФ развивают успех в Нью-Йорке (Новгородском). В посёлке Дружба российские войска закрепились севернее перекрёстка улиц Железнодорожная и Дзержинского.
Интенсивные бои также ведутся на остальных участках, однако пока в линии боевого столкновения особых изменений не зафиксировано.
Тем временем депутат Рады Марьяна Безуглая обвиняет командование ВСУ в том, что Торецк не готов к обороне.
«Недавно я посетила Торецк. Город абсолютно не готов к обороне, фортификаций внутри нет», – заявила Безуглая.Освобождение Торецка позволит ВС РФ начать наступление в сторону Константиновки, которая примыкает к Славянско-Краматорской агломерации. При этом быстрых результатов ждать не стоит, так как на городские бои может уйти довольно много времени.
Купянское направлениеМежду Нижней Кругляковкой и Стельмаховкой в лесополосе уничтожен взводный опорный пункт ВСУ с разветвленной системой траншей и укреплений, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«По координатам ВС РФ был нанесен удар из гаубичной артиллерии, в результате чего противник понес потери и покинул демаскированные позиции», — написал он.Здесь российские силы после подтягивания резервов и закрепления на позициях возобновили наступательные действия на выступе у Песчаного, Синьковки и Макеевки.
Прибытие истребителей F-16 на УкраинуАмериканские истребители уже поступили на службу ВСУ. Их заметили в Одесской и Львовской областях. Пока они якобы выполняют функцию ПВО.
Эксперт рассказал, что переданные Украине истребители F-16 представляют угрозу
Реального количества F-16 на службе ВСУ никто не знает, однако небо под их использование расчищали весь последний год, пишет военный эксперт Алексей Живов.
«F-16 являются носителями широчайшего ассортимента высокоточного дальнобойного оружия, включая маломощное ядерное. Поставка этих истребителей и боеприпасов к ним указывает на наличие у ВСУ наступательных планов и является актом прямого вовлечения НАТО в украинский конфликт», — написал он в своем Telegram-канале.Живов считает, что F-16 будут использовать для охоты за российскими бомбардировщиками и для нанесения ударов высокоточными планирующими бомбами по линии ЛБС. Кроме того, не исключено, что их используют для атаки на Крым.
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Элина Позднякова