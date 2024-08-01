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Освобождение Тимофеевки, продвижение в Часов Яре, крупные потери ВСУ: последние новости СВО

Армия России освободила от ВСУ Тимофеевку на Покровском направлении
01 августа 2024, 12:25
Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Армия России освободила село Тимофеевка на Покровском направлении и продолжает зачищать Красногоровку. Тем временем сообщается об успехах ВС РФ в Клещеевке, по некоторым данным, ВСУ покидают населенный пункт.
Последние новости из зоны спецоперации по состоянию на утро 01.08.2024 приводит редакция «Радио 1».

Покровское направление

Армия России освободила Тимофеевку и зашла в Желанное, сообщает Telegram-канал «Миротворец». Минобороны РФ данную информацию ещё не подтверждало, при этом украинский военный паблик Deep State признает этот факт.



«На Покровском россиянам удалось захватить Тимофеевку, что примерно 5,5 км от трассы Константиновка-Покровск, а также продвинуться около Ивановки, Желанного и Веселого. Также подтверждается продвижение в Красногоровке», — говорится в сообщении DS.
В Желанном российские военные формируют клещи для узла обороны противника. При этом ВСУ подтягивают резервы в Карловку, сейчас там идут тяжелые бои.

Также Telegram-канал «Два майора» сообщает о взятии ВС России под контроль Новосёловки Первой. ВСУ в очередной раз готовят линию обороны Журавка – Орловка, где снова пытаются задержать продвижение наших войск.
«Принципиально изменилось»: Что стало с Минобороны и СВО после назначения Белоусова
«Принципиально изменилось»: Что стало с Минобороны и СВО после назначения Белоусова

Кураховское направление

Российский флаг развевается в северной части Красногоровки, об этом сообщили в Народной милиции ДНР. По опорным пунктам ВСУ были нанесены артиллерийские удары, ослабившие оборону противника. Уже после этого российские штурмовые подразделения зачистили север Красногоровки, отрезав пути снабжения личного состава противника. При этом населенный пункт еще полностью не освобожден от вражеских сил. Украинские военные удерживают позиции на северном берегу реки Лозовая.

Харьковское направление

По сообщениям с мест известно, что нашим военным все же удается с боями продвигаться в многоэтажной застройке Волчанска и забирать отдельные позиции противника у Глубокого, пишет Telegram-канал «Два майора». При этом ВСУ пытаются контратаковать, но не имеют особенного успеха.

После больших потерь в 92-й штурмовой бригаде ВСУ украинское командование было вынуждено в срочном порядке доукомплектовывать ее тыловыми батальонами территориальной обороны, а также перебросить в Харьковскую область дополнительные силы, в том числе спецназ.

Однако укомплектованность прибывших подразделений составляет не более 50%. Из них формируются сводные батальоны для прорыва российской обороны.

Часовоярское направление

В Часов Яре российская армия взяла под контроль еще две линии домов. Российским бойцам удалось продвинуться вдоль южной окраины в район улицы Калинина. Штурмовики ВС РФ расширяют плацдарм для дальнейшего штурма города. На флангах направления идут бои.

Также есть информация об успехах Армии России в Клещеевке. По некоторым данным, ВСУ отходят из Клещеевки, пишет «WarGonzo».

Торецкое направление

Здесь ВС РФ развивают успех в Нью-Йорке (Новгородском). В посёлке Дружба российские войска закрепились севернее перекрёстка улиц Железнодорожная и Дзержинского.

Интенсивные бои также ведутся на остальных участках, однако пока в линии боевого столкновения особых изменений не зафиксировано.

Тем временем депутат Рады Марьяна Безуглая обвиняет командование ВСУ в том, что Торецк не готов к обороне.

«Недавно я посетила Торецк. Город абсолютно не готов к обороне, фортификаций внутри нет», – заявила Безуглая.
Освобождение Торецка позволит ВС РФ начать наступление в сторону Константиновки, которая примыкает к Славянско-Краматорской агломерации. При этом быстрых результатов ждать не стоит, так как на городские бои может уйти довольно много времени.

Купянское направление

Между Нижней Кругляковкой и Стельмаховкой в лесополосе уничтожен взводный опорный пункт ВСУ с разветвленной системой траншей и укреплений, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«По координатам ВС РФ был нанесен удар из гаубичной артиллерии, в результате чего противник понес потери и покинул демаскированные позиции», — написал он.
Здесь российские силы после подтягивания резервов и закрепления на позициях возобновили наступательные действия на выступе у Песчаного, Синьковки и Макеевки.

Прибытие истребителей F-16 на Украину

Американские истребители уже поступили на службу ВСУ. Их заметили в Одесской и Львовской областях. Пока они якобы выполняют функцию ПВО.
Эксперт рассказал, что переданные Украине истребители F-16 представляют угрозу
Эксперт рассказал, что переданные Украине истребители F-16 представляют угрозу
Реального количества F-16 на службе ВСУ никто не знает, однако небо под их использование расчищали весь последний год, пишет военный эксперт Алексей Живов.

«F-16 являются носителями широчайшего ассортимента высокоточного дальнобойного оружия, включая маломощное ядерное. Поставка этих истребителей и боеприпасов к ним указывает на наличие у ВСУ наступательных планов и является актом прямого вовлечения НАТО в украинский конфликт», — написал он в своем Telegram-канале.
Живов считает, что F-16 будут использовать для охоты за российскими бомбардировщиками и для нанесения ударов высокоточными планирующими бомбами по линии ЛБС. Кроме того, не исключено, что их используют для атаки на Крым.

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Эксперт рассказал, что переданные Украине истребители F-16 представляют угрозу
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#истребители
#пво
NYP: Киев не получит необходимое количество F-16 из-за нехватки пилотов
01 августа 2024, 13:42

Фото: istockphoto/Maikel de Vaan

Западные страны не в состоянии передать Киеву то количество истребителей F-16, которое ему необходимо. Причина заключается в критической нехватке на Украине пилотов, способных управлять этими самолётами.
Об этом пишут обозреватели американского издания The New York Post. В публикации отмечается, что количество F-16, которые западные союзники могли бы фактически поставить в воюющую страну, ограничивается недостатком у Украины квалифицированных пилотов, способных ими управлять.

Партнёры передали Киеву первые самолёты в срок, однако пока неясно, смогут ли украинские лётчики сразу сесть за штурвал, или им понадобится дополнительная подготовка, отмечают авторы материала. В статье также содержится напоминание о том, что многие западные политики предупреждали о неспособности F-16 оказать влияние на ход конфликта.

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#истребитель f-16
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Песков оценил появление истребителей F-16 на Украине
Песков: поставки F-16 Киеву не повлияют на ход СВО, их будут уничтожать
01 августа 2024, 13:23

Фото: iStock/KuntalSaha

Полученные Киевом истребители F-16 не смогут значительно повлиять на ход спецоперации, эти самолеты будут сбиваться и уничтожаться. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Появятся эти самолеты, постепенно их количество будет уменьшаться, они будут сбиваться, уничтожаться, но как-то значимо повлиять на динамику развития событий на фронте, конечно же, эти поставки не смогут», — сказал Песков.

Он также отметил, что вознаграждение за уничтожение F-16 уже были предложены.

При этом, по словам Пескова, руководство Украины должно осознавать, что истребители F-16 не станут «волшебной таблеткой» для ВСУ.

Ранее британская газета Telegraph сообщила, что украинские пилоты совершили первые вылеты на американских истребителях F-16.

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«Принципиально изменилось»: Что стало с Минобороны и СВО после назначения Белоусова
Военкор Живов рассказал об изменениях на фронте после назначения Белоусова
01 августа 2024, 11:41

Фото: сайт Кремля

Указом президента России Владимира Путина от 14 мая 2024 года Андрей Белоусов был назначен министром обороны.
О том, какие изменения на фронте произошли после смены главы ведомства, рассказал военкор, автор Telegram-канала «Живов Z. Битва за Донбасс» Алексей Живов в беседе с «Радио 1».

После назначения Белоусова министром обороны изменений на фронте ждать не следует, поскольку это человек, в первую очередь отвечающий за корректное функционирование всего хозяйства Минобороны. В настоящее время это самое крупное ведомство, бюджет которого составляет несколько триллионов рублей.

Непосредственно за фронт отвечает начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, уточнил Живов.

В настоящее время Белоусов занимается аудитом работы предыдущей команды, а также организацией здравого функционирования самого министерства. Это, в том числе, касается поставок военной техники, экипировки, средств РЭБ, беспилотников и т.д. Но это достаточно длительные процессы, подчеркнул военкор, поэтому почувствовать изменения удастся не сразу.

Также собеседник «Радио 1» уточнил, что первые серьёзные перемены в техническом оснащении будут ощущаться через полгода-год после начала работы нового министра. Перемены в области оснащения и выплат – в течение трех-шести месяцев.
«Сейчас уже какие-то позитивные изменения ощущаются. В частности, принципиально изменилось отношение Министерства обороны в плане общения. Если раньше общение проходило очень тяжело, то сейчас команда министерства открыта к диалогу, с удовольствием со всеми встречается, помогает развивать различные разработки. То есть, принципиально изменилась конструкция работы боевых подразделений и администрации министерства», – отметил Живов.

В заключение он подчеркнул, что бюрократическая работа ежедневно становится всё более конструктивной. Если же говорить об изменениях на фронте, в жизни конкретного военного, то, во-первых, это не только вопрос к Белоусову, а, скорее, к Герасимову, а, во-вторых, первые серьёзные изменения следует ждать через полгода-год после назначения министра.

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Эксперт рассказал, что переданные Украине истребители F-16 представляют угрозу
Эксперт Горбачев: переданные Украине истребители F-16 представляют угрозу
01 августа 2024, 10:40

Фото: iStock/TebNad

Исполнительный директор института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев заявил, что истребители F-16, как возможные носители дальнобойного, в том числе и ядерного оружия, представляют угрозу. Об этом информирует РИА Новости.
Он отметил, что Вашингтоном принято решение, что истребители будут снабжаться большим спектром боеприпасов. По его словам, это не только ракеты, работающие в ближней зоне, в том числе ПВО, но и ракеты, которые могут достигать глубины России.

Эксперт добавил, что 50 истребителей, которые Киев может получить, – это немалое количество.

«В случае начала применения авиации боевые потери будут восполняться скрытно из состава вооруженных сил государств НАТО», — заключил Горбачев.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет рассматривать поставку истребителей F-16 Украине как преднамеренное сигнальное действие Североатлантического Альянса в ядерной сфере.

В Киеве предположили, что у Зеленского раздвоение личности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ракеты
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#истребители
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Пленный ВСУ: колумбийские наемники бросили нас без еды и воды
01 августа 2024, 10:30

Фото: istockphoto / Irina Piskova

Колумбийские наёмники бросили на позициях украинских военнослужащих, которые находились там без еды и воды в течение 10 дней, сообщил ТАСС военнопленный ВСУ Виталий Поплавский.
В результате украинские военные были вынуждены сдаться в плен.

«Пришли колумбийцы. Один из них забрал нас примерно в два часа ночи и привёл на позиции. На следующий день они уехали, а мы остались там. Так мы провели 10 дней: у нас не было ни еды, ни воды, всё было разрушено. 28 числа нас взяли в плен», — сообщил он в видео, предоставленном Министерством обороны РФ.

Поплавский сообщил, что находится в плену в группировке «Север», где условия содержания хорошие.

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#рф
#плен
#наемники
#всу
#колумбия
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В подполье рассказали, откуда на Украину прибыла большая часть наёмников
Подполье: Большинство наёмников прибыло на Украину из бывших республик СССР
01 августа 2024, 10:20

Фото: istockphoto/Ildar Imashev

Наёмники, принимавшие участие в украинском конфликте, больше ценятся в западных частных военных компаниях. В настоящее время в рядах ВСУ воюют большей частью наёмники из бывших советских республик и стран почившего Варшавского договора.
Об этом рассказал ТАСС координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, наибольшее количество информации о наёмниках поступает из областных центров. Они предпочитают не селиться вместе большими группами, так как понимают, что население Украины считает их захватчиками.

Представитель сопротивления сообщил, что в городах наёмники расселяются по частным квартирам, носят гражданскую одежду и стараются не привлекать к себе внимание. Всех «солдат удачи» можно разделить на две категории: бойцы и специалисты. С бойцами всё понятно, они воюют на передовой. Специалисты занимаются обучением украинских военных технологиям: взрывному делу и устранению отдельных людей, заключил Лебедев.

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«Военный осведомитель» показал фото истребителя F-16 в небе над Львовом
01 августа 2024, 08:41

Фото: istockphoto/KuntalSaha

Появились свидетельства того, что первые истребители F-16, переданные Киеву Западом, уже появились на Украине. Один из самолётов замечен пролетающим в небе над Львовом.
Соответствующую фотографию опубликовал телеграм-канал «Военный осведомитель». На снимке отчётливо виден силуэт самолёта, обводами очень напоминающего F-16, который пролетает над башней с развевающимся украинским флагом.

Ранее западные СМИ писали, что Украина получила первые шесть истребителей-бомбардировщиков F-16 от Нидерландов. Кроме того, свои самолёты обещала поставить Киеву Дания. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, не будут приближаться непосредственно к зоне боевых действий из-за опасности российской противовоздушной обороны.






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#всу
#истребитель f-16
#небо
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Украинская артиллерия нанесла удар по Петропавловке и уничтожила целую улицу
Марочко: ВСУ нанесли удар по подконтрольному им населенному пункту Петропавловка
01 августа 2024, 08:23

Фото: istockphoto/Олег Копьёв

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинская артиллерия нанесла удар по подконтрольному ей населенному пункту Петропавловке и уничтожила целую улицу. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, в ходе контроля ситуации на Купянском направлении был зафиксирован обстрел ВФУ из РСЗО населенного пункта Петропавловка, который находится под контролем боевиков ВСУ.

«По поселку было выпущено около двух «пакетов» (порядка 70 ракет) либо с БМ-21 «Град» либо с RM-70 «Vampire», — рассказал эксперт.

Он отметил, что ошибка наводчика маловероятна, поскольку удары наносились с временным интервалом и пристрелочными выстрелами. По словам Марочко, была уничтожена целая улица. Эксперт предположил, что таким образом украинское командование создает буферную зону на пути наступления российских военных.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#обстрел
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ВСУ пытались уничтожить группу сдавшихся сослуживцев
Пленный Курков: ВСУ пытались дронами уничтожить группу сдавшихся сослуживцев
01 августа 2024, 07:14

Фото: iStock/Valeriia Sivakova

Военные Вооруженных сил Украины пытались дронами-камикадзе уничтожить сдавшуюся в плен группу сослуживцев на донецком направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на военнопленного Дмитрия Куркова.
По его словам, командование отправило группу Куркова захватить пустую позицию на донецком направлении. Военные ВС РФ их обнаружили и начали обстреливать. Солдаты ВСУ под огнем добрались до позиции, однако обнаружили, что она не пустая, а возможности ее занять нет.

Отступить они не могли, поэтому приняли решение сдаться. Украинские военные спустились в подвал вместе с солдатами ВС РФ, где им оказали медицинскую помощь.

«Когда все мы уже оказались в подвале, его начали бомбить дроны-камикадзе, их было около пяти-шести штук. Они залетали, что привело к контузиям. Я не думаю, что русские сами себя обстреливали, наверное, это были украинские дроны», — рассказал Курков.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Огневая поддержка НАТО с территории стран альянса Украине будет расценена как объявление войны. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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