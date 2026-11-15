«Достойно экспертизы»: Захарова высмеяла слова Макрона об Украине в НАТО
Дипломат Захарова: слова Макрона об Украине в НАТО достойны экспертизы Каллас
Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости вступления Украины в НАТО. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее Макрон высказался за включение Украины в Североатлантический альянс. При этом госсекретарь США Марко Рубио заявил, что вопрос о возможности включения Украины в состав НАТО не стоит на повестке дня. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 2 июля отметил, что у Украины сейчас нет перспектив вступления в блок.
«Думаю, это заявление достойно экспертизы (главы евродипломатии — прим. ред.) Каи Каллас», — цитирует Захарову РИА Новости.Президент России Владимир Путин до этого подчёркивал, что возможное вступление Украины в НАТО создаст угрозу безопасности РФ. Он указывал, что именно эта угроза стала одной из причин начала специальной военной операции.