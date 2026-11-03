Захарова заявила о множестве пыточных на Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о пыточной в Киевской области. По ее словам, на Украине существует множество подобных мест.
В беседе с РИА Новости Захарова заявила, что на таких пыточных держится власть Владимира Зеленского.
В понедельник украинские СМИ рассказали об удержании около 40 человек в подвале жилого дома в селе Петропавловская Борщаговка. По их данным, вооруженные мужчины позднее отпустили часть людей.
Врачи обнаружили у одного из освобожденных перелом позвоночника, у остальных — следы побоев. СМИ сообщили, что медицинская работница опубликовала видео с места происшествия. Она утверждала, что на записи запечатлены люди в критическом состоянии.
Читайте также: