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Захарова заявила о множестве пыточных на Украине

Захарова: на Украине много пыточных, подобных тайной тюрьме под Киевом
Мария Захарова (Фото: Telegram / @MariaVladimirovnaZakharova)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о пыточной в Киевской области. По ее словам, на Украине существует множество подобных мест.



В беседе с РИА Новости Захарова заявила, что на таких пыточных держится власть Владимира Зеленского.

В понедельник украинские СМИ рассказали об удержании около 40 человек в подвале жилого дома в селе Петропавловская Борщаговка. По их данным, вооруженные мужчины позднее отпустили часть людей.

Врачи обнаружили у одного из освобожденных перелом позвоночника, у остальных — следы побоев. СМИ сообщили, что медицинская работница опубликовала видео с места происшествия. Она утверждала, что на записи запечатлены люди в критическом состоянии.

Дарья Осипова

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