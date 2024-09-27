Доступное жильё и обучение детей: Как государство поддерживает участников СВО

Видео: Минобороны России
Российские бойцы продолжают выполнять свой воинский долг в зоне специальной военной операции. Они защищают интересы своей Родины, не ставя никаких условий, потому что все участники СВО — настоящие граждане своей страны с чёткой и активной жизненной позицией.
В то время, как военнослужащие защищают своё Отечество в зоне спецоперации, государство проявляет заботу об их семьях. Дети участников СВО обеспечиваются бюджетными местами для обучения в лучших вузах страны. Дети раненых и погибших могут поступить в учебные заведения без вступительных экзаменов. Дети военных, проходящих службу в зоне СВО, могут бесплатно посещать кружки и секции, их отправляют в детские оздоровительные учреждения.
Государство помогает семьям военнослужащих и им самим получить достойное жильё. Для участников спецоперации действует льготная накопительно-ипотечная система. Военные могут приобрести квартиру или дом, которые будут оплачены с использованием бюджетных средств.
Также участникам СВО предоставляется широкий спектр федеральных и региональных льгот и гарантий, включая получение статуса ветерана боевых действий.
Узнать подробнее о службе по контракту можно на сайте или по телефону: +7 495 990 7777
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Государство помогает семьям военнослужащих и им самим получить достойное жильё. Для участников спецоперации действует льготная накопительно-ипотечная система. Военные могут приобрести квартиру или дом, которые будут оплачены с использованием бюджетных средств.
Также участникам СВО предоставляется широкий спектр федеральных и региональных льгот и гарантий, включая получение статуса ветерана боевых действий.
Узнать подробнее о службе по контракту можно на сайте или по телефону: +7 495 990 7777
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Александр Бойцов