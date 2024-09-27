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Доступное жильё и обучение детей: Как государство поддерживает участников СВО

27 сентября 2024, 17:37

Видео: Минобороны России

Российские бойцы продолжают выполнять свой воинский долг в зоне специальной военной операции. Они защищают интересы своей Родины, не ставя никаких условий, потому что все участники СВО — настоящие граждане своей страны с чёткой и активной жизненной позицией.
В то время, как военнослужащие защищают своё Отечество в зоне спецоперации, государство проявляет заботу об их семьях. Дети участников СВО обеспечиваются бюджетными местами для обучения в лучших вузах страны. Дети раненых и погибших могут поступить в учебные заведения без вступительных экзаменов. Дети военных, проходящих службу в зоне СВО, могут бесплатно посещать кружки и секции, их отправляют в детские оздоровительные учреждения.

Государство помогает семьям военнослужащих и им самим получить достойное жильё. Для участников спецоперации действует льготная накопительно-ипотечная система. Военные могут приобрести квартиру или дом, которые будут оплачены с использованием бюджетных средств.



Также участникам СВО предоставляется широкий спектр федеральных и региональных льгот и гарантий, включая получение статуса ветерана боевых действий.

Узнать подробнее о службе по контракту можно на сайте или по телефону: +7 495 990 7777

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#сво
Вучич предсказал завершение конфликта на Украине
Вучич: конфликт на Украине кончится по корейскому сценарию
27 сентября 2024, 16:56

Фото: сайт Кремля

Украинский конфликт завершится через десяток лет по корейскому сценарию — на сегодняшней линии фронта. Такое заявление в беседе с TV Informer сделал сербский президент Александр Вучич.
«В конце концов наступит мир... на основе достигнутых линий по корейскому сценарию», — прокомментировал политик.

Вучич добавил, что до наступления указанного момента РФ и украинская республика «будут биться за каждое село, за каждый город».

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В тот день президент России Владимир Путин объявил начало боевых действий, отметив, что мирное население Донбасса подвергалось геноциду со стороны Киева в течение восьми лет.

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#сербия
#война
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Неожиданный удар по ВСУ: Российские войска освободили Калиновку в ДНР
ВС РФ освободили Калиновку и взяли высоту под Часовым Яром в ДНР
27 сентября 2024, 16:30

Фото: istockphoto/e-crow

Российские военные взяли стратегически важную высоту у Калиновки и Григоровки под Часовым Яром в ДНР. Об этом сообщил 26 сентября советник губернатора Игорь Кимаковский в интервью Первому каналу.
По данным Кимаковского, в ходе удачного штурма российские военные почти полностью освободили Калиновку от боевиков ВСУ и продвинулись в районе Григоровки севернее Часова Яра.
«Получается, мы вбили такой хороший клин, заняв достаточно хорошую высоту, с которой противник корректировал свою артиллерию», — рассказал Кимаковский.
По данным венных, противник сосредоточил силы на угледарском направлении и не ожидал удара в Калиновке.
Сейчас наблюдается большая активность дронов ВСУ в районе Угледара. При этом натовская артиллерия там работает значительно реже.

«На Угледар сегодня брошены те остатки того, что есть у противника на донецком направлении. Оборона противника сильно поредела после курской авантюры», — говорит Кимаковский
Пока основные силы ВСУ остаются на курском направлении, ВС РФ продвигается вглубь захваченной противником территории со стороны ДНР.

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#военные
#оборона
#днр
#всу
#вс рф
#угледар
#спецоперация
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Обвиняемый в наёмничестве американец Хаббард получал тысячу долларов в месяц
27 сентября 2024, 16:13

Фото: istockphoto/Zolnierek

Американский пенсионер Стефан Хаббард, который обвиняется в участии в украинском конфликте на стороне ВСУ в качестве наёмника, служил в батальоне территориальной обороны в городе Изюм Харьковской области.
Об этом заявила прокурор в ходе судебного заседания, на котором присутствовал корреспондент РИА Новости. По её словам, Хаббард вступил в батальон теробороны в Изюме в феврале 2022 года, а затем участвовал в вооружённом конфликте в качестве наёмника на стороне украинских вооружённых формирований. Он выступал с оружием в руках против представителей силовых структур ЛНР и ДНР, а также против Вооружённых сил РФ.

Стефан Хаббард, уроженец штата Мичиган, является гражданином США. В 2014 году он приехал на Украину и проживал там с женщиной, которую называл своей женой. Позже она его бросила. За наёмничество американцу может грозить лишение свободы на срок от семи до 15 лет.

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#сша
#новости
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#наемники
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Иностранные наёмники ВСУ убили девушку в Курской области за её слова о фашистах
27 сентября 2024, 15:36

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Иностранные наёмники, вторгшиеся в составе ВСУ на территорию Курской области, расстреляли 23-летнюю девушку. Причиной казни стали её слова: «Вы хуже фашистов!».
Об этом рассказала корреспонденту издания NEWS.ru жительница Курской области медсестра Наталья, которая оказывает помощь беженцам в Рыльске. Ей самой о случившемся рассказала подруга убитой девушки, которая сумела эвакуироваться. Расстреляли смелую курянку, бросившую обвинение в фашизме в лицо захватчикам, наёмники из Польши и Грузии. Местные жители узнали их по характерной речи.

Наталья сообщила, что жители Кореневского района области часто рассказывали ей о жестокости иностранных наёмников в рядах ВСУ. По словам эвакуированных, в первые дни атак на приграничье в их сёла въезжали танки и стреляли прямо по жилым домам.

Люди рассказывали, что украинцы давали жителям возможность уйти и даже поторапливали: «Уходите скорее, а то за нами идут поляки и грузины, будет зачистка». Наталья вспоминает, что жители приграничных районов рассказывали страшные вещи о зверствах наёмников, о том, как они расстреливали и резали людей.

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#курская область
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На Украине заявили про безоружность ВСУ
Аналитик Бортник: часть бригад ВСУ безоружны больше двух лет
27 сентября 2024, 15:32

Фото: istockphoto/Panama7

Часть бригад боевиков ВСУ не получает вооружение уже больше двух лет. Об этом украинскому изданию Politeka рассказал руководитель республиканского института политики Руслан Бортник.
«У Украины есть 14 невооружённых бригад, одна из них находится в таком состоянии с момента формирования в 2022 году», — сказал собеседник.
Он добавил, что, если американское руководство не даст киевскому режиму того, что требует его глава Владимир Зеленский, то к декабрю фронт может передвинуться к Днепропетровской области.

По мнению Бортника, конфликт на Украине завершится не раньше, чем через пару лет, а фронт расширится к этому времени.

Спецоперация в Донбассе продолжается с 24 февраля 2022 года.

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#мир
#украина
#всу
#новости
#война
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МО РФ: За сутки ВСУ предприняли 11 попыток прорыва в Курскую область
27 сентября 2024, 15:03

Фото: istockphoto/zabelin

За последние сутки подразделения Вооружённых сил Украины 11 раз пытались прорваться через границу на территорию Курской области. Все эти попытки были отражены российскими войсками.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что украинские боевики пытались прорваться через границу в направлении населённых пунктов Новый Путь и Медвежье. Им противостояли подразделения группировки войск «Север» при поддержке оперативно-тактической авиации и артиллерии. В результате все атаки противника были отражены.

Во время ликвидации попыток прорыва ВСУ частями ВС РФ противнику был нанесён урон в живой силе и технике. ВСУ потеряли до 70 человек личного состава убитыми и ранеными. Также российскими военными были уничтожены один бронетранспортёр, семь боевых бронированных машин и три автомобиля. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен.

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#человек
#всу
#вс рф
#курская область
#граница
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Росгвардия и ФСБ нашли в ЛНР два тайника ВСУ с оружием и боеприпасами
27 сентября 2024, 14:19

Фото: istockphoto/Diy13

Военнослужащие Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками ФСБ обнаружили на территории Луганской Народной Республики два крупных тайника ВСУ. Там хранились оружие и боеприпасы.
Как уточнили в пресс-службе Росгвардии, в двух схронах, оставленных украинскими военными, были обнаружены автомат Калашникова, два гладкоствольных ружья, подствольный гранатомёт и семь выстрелов к нему, 45 гранат различной модификации, четыре миномётных мины и около тысячи патронов для крупнокалиберного пулемёта.

Также в тайниках были найдены более двух килограммов тротила, столько же пластичного взрывчатого вещества, инженерные средства для подготовки и осуществления взрывов и более десяти тысяч патронов к различному стрелковому оружию.

Первый схрон был обнаружен в подвале заброшенного здания на окраине населённого пункта. После тщательного обследования прилегающей территории неподалёку в одной из хозяйственных построек обнаружили и второй тайник, более крупный.

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#лнр
#росгвардия
#оружие
#боеприпасы
#всу
#мина
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«Место силы»: ВС РФ уничтожили несколько F-16 ударами по аэродрому ВСУ на Западной Украине
ВС РФ уничтожили несколько F-16 ударами ФАБ по аэродрому ВСУ на Западной Украине
27 сентября 2024, 14:14

Фото: iStock/Maikel de Vaan

Известный московский обозреватель Павел Иванов сообщил о крупном успехе армии России, которая нанесла удары авиабомбами по аэродрому Староконстантинов Хмельницкой области Украины, уничтожив несколько истребителей F-16.
«Как инфраструктурная часть Военно-воздушных сил Украины Староконстантинов - это очень значимый аэродром. Мне приходилось там бывать, летал тоже немножко. Это хорошая взлётно-посадочная полоса, рулевые дорожки, стоянки. Есть стоянки с защищёнными железобетонными укрытиями, которые используются для хранения от ударов с воздуха самолётов различного назначения типа Су-24, Су-17 можно, в том числе и F-16 не исключено», — рассказал в интервью Царьграду заслуженный военный лётчик России генерал-майор авиации Владимир Попов.
По его словам это большой, мощный и хорошо защищенный аэродром, являющийся местом силы ВСУ.

По предварительным данным, российские силы смогли уничтожить четыре-пять истребителей F-16 разом, пишет издание argumenti.ru.

«Тех самых, которые "Вундерваффе решат все вопросы". Вот уже и американские жены рыдают о гибели своих мужей-инструкторов», — говорится в статье.

Накануне сообщалось, что кадровый военнослужащий ВВС США погиб в результате российского удара по военному аэродрому в Хмельницкой области, где были уничтожены пять истребителей F-16.

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«Доиграемся»: в США испугались последствий конфликта на Украине
Макгрегор: если бы не США, Украина проиграла бы через полтора месяца
27 сентября 2024, 13:59

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Если бы не американская сторона, то киевский режим потерпел бы поражение в конфликте уже через полтора месяца. Об этом в беседе с YouTube-каналом Deep Dive рассказал бывший советник Минобороны США Дуглас Макгрегор.
«Мы продолжаем давить и доиграемся. Рано или поздно мы пересечем эту красную черту», — пояснил аналитик.

По мнению Макгрегора, именно США виновны в разрушении Украины и ответственны за это, ведь Вашингтон дал Киеву постоянный поток вооружений и неограниченное финансирование.

Эксперт резюмировал, что политика Вашингтона способствует украинским потерям, включая тех людей, которые уехали за границу.

Глава киевского режима Владимир Зеленский, чей президентский срок истек 20 мая, обещал прекратить конфликт на востоке Украины еще в 2019 году во время предвыборной кампании. Однако, победив на выборах, он продолжил антироссийскую риторику своих предшественников и узурпировал власть.

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#мир
#сша
#украина
#война
#сво
#новости
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