Выпускница новосибирской школы втайне от родителей уехала добровольцем на СВО

Несмотря на большие потери среди личного состава и техники ВСУ стремятся осуществить новый прорыв в Курской области. ВС РФ ситуацию контролируют и переходят в активное наступление. О том, где удалось продвинуться российским войскам и где противник вынужден оставить позиции расскажет редакция «Радио 1».