Выпускница новосибирской школы втайне от родителей уехала добровольцем на СВО

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Выпускница новосибирской школы уехала на СВО вместо поступления в медицинский вуз. Об этом пишет «Комсомольская Правда».
По словам девушки, во время частичной мобилизации она задумалась о контрактной службе. Дождавшись восемнадцати лет, спустя два дня она пришла в городской военкомат, однако получила отказ.
Девушка не сдалась и за месяц до единого государственного экзамена она снова посетила военкомат и подписала контракт на службу санитаркой в зоне СВО. По ее словам, сотрудники пытались отговорить её, интересуясь, действительно ли она уверена в своем решении. Девушка рассказала, что смогла убедить их в том, что её поступок был тщательно обдуман.
По ее словам, всю амуницию она купила за счет денег, которые заработала в пиццерии. Родителям она сообщила о своем решении уже находясь в части. Сейчас они её поддерживают, однако очень сильно переживают.
Она отметила, что в зону боевых действий ее направили год назад. По ее словам, она очень волновалась, что может не справиться, однако отметила, что
сейчас все хорошо. Девушка объяснила, что работает в полевом госпитале, куда привозят раненых.
После завершения контракта и возвращения домой девушка приняла решение поступить в медицинский университет, чтобы изучать терапию, а в будущем стать абдоминальным хирургом.
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Девушка не сдалась и за месяц до единого государственного экзамена она снова посетила военкомат и подписала контракт на службу санитаркой в зоне СВО. По ее словам, сотрудники пытались отговорить её, интересуясь, действительно ли она уверена в своем решении. Девушка рассказала, что смогла убедить их в том, что её поступок был тщательно обдуман.
По ее словам, всю амуницию она купила за счет денег, которые заработала в пиццерии. Родителям она сообщила о своем решении уже находясь в части. Сейчас они её поддерживают, однако очень сильно переживают.
«Мы учились первой помощи, стрельбе, ориентированию. Люди там в отцы и матери мне годились, иногда вместо имени называли просто — ребенок. Я решила, пусть это будет мой позывной», — призналась собеседница.
Она отметила, что в зону боевых действий ее направили год назад. По ее словам, она очень волновалась, что может не справиться, однако отметила, что
сейчас все хорошо. Девушка объяснила, что работает в полевом госпитале, куда привозят раненых.
«Мы помогаем и отправляем на следующую точку эвакуации», — добавила собеседница.
После завершения контракта и возвращения домой девушка приняла решение поступить в медицинский университет, чтобы изучать терапию, а в будущем стать абдоминальным хирургом.
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Дарья Осипова