Статус ветерана и забота о семьях: как государство помогает участникам СВО

Видео: Минобороны России
Бойцы российской армии продолжают выполнять цели и задачи спецоперации на Украине. Они идут защищать интересы РФ, не ставя никаких условий. Настоящий патриот сегодня — это тот, кто не остался в стороне и принял решение поступить на военную службу по контракту для защиты свой Родины.
В настоящее время Родина как никогда нуждается в них, и в критический для государства момент они сделают все, чтобы защитить семью, близких и, конечно, свое Отечество, ведь это долг и обязанность каждого гражданина.
В то время, как военнослужащие защищают свою страну в зоне специальной военной операции на Украине, государство защищает их семьи. Государство помогает обеспечить участников спецоперации бюджетными местами для обучения детей в лучших вузах страны, предоставляет льготную ипотеку, а также различные гарантии. Например, дети участников СВО могут бесплатно посещать кружки и спортивные секции, их отправляют в детские оздоровительные учреждения. Сам боец получает статус ветерана боевых действий с последующими привилегиями.
Важно подчеркнуть, что труд российских военных достойно оплачивается. При заключении контракта от государства и региона военнослужащему выплачивается не менее 800 тысяч рублей. Также при выполнении боевых задач солдат ежемесячно получает от 210 тысяч рублей. Присутствуют и дополнительные стимулирующие выплаты.
Подробнее о службе по контракту можно узнать на сайте и по телефону: +7 495 990 7777
Читайте также:
ВС РФ освободили Острое и Григоровку в ДНР
Пушилин заявил об освобождении Украинска в ДНР
Котел для ВСУ под Курском, освобождение Украинска и «прорыв» в Судже: последние новости СВО
В то время, как военнослужащие защищают свою страну в зоне специальной военной операции на Украине, государство защищает их семьи. Государство помогает обеспечить участников спецоперации бюджетными местами для обучения детей в лучших вузах страны, предоставляет льготную ипотеку, а также различные гарантии. Например, дети участников СВО могут бесплатно посещать кружки и спортивные секции, их отправляют в детские оздоровительные учреждения. Сам боец получает статус ветерана боевых действий с последующими привилегиями.
Важно подчеркнуть, что труд российских военных достойно оплачивается. При заключении контракта от государства и региона военнослужащему выплачивается не менее 800 тысяч рублей. Также при выполнении боевых задач солдат ежемесячно получает от 210 тысяч рублей. Присутствуют и дополнительные стимулирующие выплаты.
Подробнее о службе по контракту можно узнать на сайте и по телефону: +7 495 990 7777
Читайте также:
ВС РФ освободили Острое и Григоровку в ДНР
Пушилин заявил об освобождении Украинска в ДНР
Котел для ВСУ под Курском, освобождение Украинска и «прорыв» в Судже: последние новости СВО
Екатерина Коршунова