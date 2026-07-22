22 июля 2026, 22:40

Миронов: митинги на Украине указывают на ослабление режима Зеленского

Фото: iStock/Silent_GOS

Происходящие на Украине протесты и перестановки в правительстве страны указывают на слабость положения Владимира Зеленского. Такое заявление сделал депутат Сергей Миронов.





Так, по его словам, митинги из-за отставки министра обороны Михаила Федорова, а также отставка главкома ВСУ Александра Сырского говорят об ослаблении режима Зеленского, которому Запад уже готовит замену.



Миронов добавил, что некоторые СМИ уже пишут о том, что именно молодой, патриотичный, прозападный Федоров может занять пост президента Украины. А нового главкома ВСУ Михаила Драпатого считают его сторонником.





«Зеленский пытается перекупить ключевую фигуру в военном управлении и сохранить лояльность как западных хозяев, так и отпетых нациков — таких как Драпатый, который воюет с русскими на Донбассе с 2014 года. Драка бандеровских пауков в банке за миллиарды западной помощи предстоит серьезная», — отметил Миронов в разговоре с RT.

«В результате люди, которые оказывали на Зеленского давление, поняли, что такие методы могут приносить хотя бы частичный эффект. Это расшатывает вертикаль власти главы киевского режима, которую он выстраивал, вытаптывая поляну и уничтожая возможных конкурентов», — пояснил эксперт.