«Драка бандеровских пауков в банке»: Миронов оценил перестановки в правительстве Украины
Миронов: митинги на Украине указывают на ослабление режима Зеленского
Происходящие на Украине протесты и перестановки в правительстве страны указывают на слабость положения Владимира Зеленского. Такое заявление сделал депутат Сергей Миронов.
Так, по его словам, митинги из-за отставки министра обороны Михаила Федорова, а также отставка главкома ВСУ Александра Сырского говорят об ослаблении режима Зеленского, которому Запад уже готовит замену.
Миронов добавил, что некоторые СМИ уже пишут о том, что именно молодой, патриотичный, прозападный Федоров может занять пост президента Украины. А нового главкома ВСУ Михаила Драпатого считают его сторонником.
«Зеленский пытается перекупить ключевую фигуру в военном управлении и сохранить лояльность как западных хозяев, так и отпетых нациков — таких как Драпатый, который воюет с русскими на Донбассе с 2014 года. Драка бандеровских пауков в банке за миллиарды западной помощи предстоит серьезная», — отметил Миронов в разговоре с RT.
При этом член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, политолог Богдан Безпалько в беседе с Общественной Службой Новостей выразил мнение, что Зеленский был вынужден принять «половинчатое решение». От него требовали восстановить в должности Федорова, однако он отказался это делать, понимая, что этот шаг означал бы его поражение. Тем не менее он удовлетворил отставку Сырского.
«В результате люди, которые оказывали на Зеленского давление, поняли, что такие методы могут приносить хотя бы частичный эффект. Это расшатывает вертикаль власти главы киевского режима, которую он выстраивал, вытаптывая поляну и уничтожая возможных конкурентов», — пояснил эксперт.
На сегодняшний день Зеленский пошел на частичные уступки для нормализации ситуации, сохранив при этом лицо, заключил Безпалько.