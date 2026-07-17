«Знаковая фигура»: социолог оценил отставку министра обороны Украины Федорова

17 июля 2026, 22:47

Социолог Копатько: у экс-главы МО Украины Федорова высокий уровень доверия

Фото: iStock/Silent_GOS

У уволенного министра обороны Украины Михаила Федорова высокий уровень доверия и узнаваемости. Об этом рассказал социолог Евгений Копатько.





Напомним, отставка министра обороны Украины Михаила Федорова привела к тому, что в стране начались массовые митинги, участники которых требуют от властей восстановить его в должности.



В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт отметил, что дальнейшие действия Федорова будут зависеть от решения людей, которые финансируют Украину и оказывают стране политическую и военную поддержку.





«Если смотреть на те социологические исследования, которые охватывают в общем-то, небольшую часть украинского общества, то в настоящий момент у Михаила Федорова достаточно высокий уровень узнаваемости, достаточно высокий уровень доверия», — уточнил Копатько.