Пленный ВСУ рассказал, как командование бросило их подразделение

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Пленный ВСУ рассказал, как его командование бросило целое подразделение на произвол судьбы. Об этом проинформировало Минобороны России.
«Высадили в посадке, впереди стоял пулеметный расчет. Они сбежали, бежали мимо нас и сказали, нам бежать», — сказал он.
По его словам, руководство заверяло их, что ситуация находится под контролем и за ними внимательно следят. Он отметил, что через некоторое время на них вышли российские штурмовики.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее Вооруженные силы России нанесли удар по аэродрому в Долгинцево под Кривым Рогом с МиГ-29 и БПЛА. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова