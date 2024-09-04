В Германии признали неудобную правду о положении ВСУ в ДНР

Боевики ВСУ бьют при помощи беспилотников по волонтерам, которые приезжают на приграничные территории Курской области, чтобы эвакуировать мирных граждан. Об этом в беседе с ТАСС сообщил доброволец, что вывозит гражданских из опасной зоны.