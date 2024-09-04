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Бывший начальник штаба министерства обороны Германии Нико Ланге заявил, что для Вооруженных сил Украины ситуация вокруг Красноармейска стала большой проблемой. Свое мнение он высказал в комментарии изданию Newsweek.
По его словам, многие подразделения в районе Покровска сталкиваются с проблемой удержания линии фронта или вынуждены отступать, так как укомплектованы всего на 10, 20 или 30 процентов.
Он отметил, что такая ситуация сложилась, так как мобилизация на Украине была недостаточной и запоздалой по политическим причинам.
Напомним, что с 25 февраля 2022 года на Украине проводится всеобщая мобилизация, в связи с чем военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Бывший замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко считает, что Киевским властям необходимо провести еще более масштабную мобилизацию, которая будет превосходить «очень непопулярные недавние шаги по призыву тысяч мужчин».
До этого сообщалось, что на территории Российской Федерации в Курской области воюют наемники из Новой Зеландии. Соответствующая информация следует из материала, опубликованного новозеландским порталом Spinoff. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Он отметил, что такая ситуация сложилась, так как мобилизация на Украине была недостаточной и запоздалой по политическим причинам.
Напомним, что с 25 февраля 2022 года на Украине проводится всеобщая мобилизация, в связи с чем военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Бывший замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко считает, что Киевским властям необходимо провести еще более масштабную мобилизацию, которая будет превосходить «очень непопулярные недавние шаги по призыву тысяч мужчин».
До этого сообщалось, что на территории Российской Федерации в Курской области воюют наемники из Новой Зеландии. Соответствующая информация следует из материала, опубликованного новозеландским порталом Spinoff. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова