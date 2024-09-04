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Появилась информация о наемниках из Новой Зеландии, которые воюют под Курском

Spinoff: наемники из Новой Зеландии воюют на территории Курской области
04 сентября 2024, 15:16
Фото: istockphoto/breakermaximus

Фото: istockphoto/breakermaximus

На территории Российской Федерации в Курской области воюют наемники из Новой Зеландии. Соответствующая информация следует из материала, опубликованного новозеландским порталом Spinoff, пишет РИА Новости.
Отмечается, что одним из наемников, проникшим на территорию Курской области, был новозеландец Ордан О'Брайен.

Портал сообщает, что О'Брайен является новозеландским солдатом в ВСУ и сейчас находится на грани опасности, поскольку Курск располагается на территории России.



Точное количество новозеландцев-наемников на Украине в настоящее время неизвестно, однако в 2023 году предполагалось, что их число составляло от 15 до 25 человек.

Ранее депутат ГД Сергей Колунов заявил, что обратится в Конституционный суд с предложением отменить мораторий на смертную казнь для наемников. Сейчас наказание за наемничество составляет от 7 до 15 лет лишения свободы. По его мнению, это слишком гуманно.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в городе Очаков Николаевской области несколько баз обучения, где преподают иностранные инструкторы, готовят десант Вооруженных сил Украины для форсирования Днепра.

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#губернатор
#днр
#всу
#солдат
ТАСС: в нацформированиях киевского режима воюют более 300 боевиков из СНГ
Глава АТЦ Сысоев: в нацформированиях Киева воюют более 300 боевиков из СНГ
04 сентября 2024, 13:00

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Более трехсот боевиков из СНГ воюет в составе нацформирований киевского режима. Об этом сообщил в рамках совместной конференции СНГ и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Ташкенте по противодействию экстремизму и терроризму глава Антитеррористического центра Евгений Сысоев.
«В составе проукраинских националистических формирований выявлено свыше 300 боевиков из стран Содружества, которые, как и выехавшие в Палестину, впоследствии смогут применить полученный боевой опыт для дестабилизации обстановки в своих странах», — сказал он.
Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#снг
#новости
#терроризм
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«Разбросаны груды тел»: В США оценили удар ВС РФ по учебному центру ВСУ в Полтаве
NYT: удар ВС РФ по учебному центру ВСУ в Полтаве стал деморализующим для Украины
04 сентября 2024, 12:47

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Удар ВС РФ по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве стал деморализующим для Украины. Об этом пишет The New York Times.
«Прилет по военному институту в Полтаве стал деморализующим ударом для Украины, поскольку ее войска отступают от непрекращающихся российских наступлений вдоль главного фронта войны на Донбассе», — говорится в статье.

По данным издания, волонтеры, которые принимали участие в спасательной операции, рассказали, что стали свидетелями «ужасных сцен», от которых пребывают в шоковом состоянии. По их словам, по всей территории учебного центра были разбросаны «груды тел».

Ранее Минобороны РФ сообщило, что 3 сентября армия России нанесла мощный удар по по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве. В министерстве отметили, что там иностранные инструкторы обучали специалистов связи, радиоэлектронной борьбы и операторов дронов, собранных со всех подразделений ВСУ.

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#минобороны рф
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#операции
#армия россии
#всу
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Военэскперт Коротченко раскрыл реальные цели ВСУ на Кинбурнской косе
Военэскперт Коротченко: боевики ВСУ хотят создать плацдарм на Кинбурнской косе
04 сентября 2024, 12:32

Фото: istockphoto/Liukov

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что на Украине готовят десант ВСУ для форсирования Днепра. Украинские диверсионно-разведывательные группы на лодках регулярно пытаются высадиться на Кинбурнской косе в Херсонской области.
Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с «Радио 1» заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины постоянно пытаются перенести террористическую активность на территорию новых регионов Российской Федерации.

«Высадка диверсионно-разведывательных групп — это тактика, которая активно и широко применяется. Российские военные в зоне проведения специальной военной операции осуществляют мониторинг соответствующей активности со стороны противника и предпринимают меры по уничтожению всех высадившихся средств», — рассказал военный эксперт.

По его словам, боевые действия продолжаются ежедневно, и ситуация остается динамичной. Он отметил, что сейчас противнику не удается успешно реализовать свои планы на Кинбурнской косе в Херсонской области.

Эксперт ещё раз подчеркнул, что основная цель Вооруженных сил Украины заключается в том, чтобы максимально перенести активность боевых действий на территории новых субъектов России.

«Мы исходим из того, что российские военные знают о таких устремлениях противника и делают все, чтобы эти попытки были безуспешными», — подытожил он.

Напомним, что Кинбурнская коса — это песчаная коса, протянувшаяся более чем на 40 километров между Днепровско-Бугским лиманом и Ягорлыцким заливом Черного моря, находящаяся на юге Херсонской области.

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ВС РФ ударили по предприятиям ОПК во Львове этим оружием
Минобороны: ВС РФ ударили «Кинжалами» по предприятиям ОПК во Львове
04 сентября 2024, 12:31

Фото: istockphoto/Dmitry Potashkin

Российские войска ударили по предприятиям ОПК Украины, находящимся во Львове, доложили в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве упомянули высокоточные вооружения и дроны.
«…Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими комплексами «Кинжал», — уточнили в Минобороны.
Там добавили, что на пораженных ударами предприятиях производили и ремонтировали электронные компоненты авиационной техники и ракетных вооружений боевиков ВСУ.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — заключили российские военные.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин обратился к нации, указав на то, что киевский режим осуществляет геноцид мирного населения Донбасса в течение восьми лет.

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На Украине заявили о повреждении энергоинфраструктуры пяти областей

Минобороны РФ подтвердило удар по учебному центру ВСУ в Полтаве
#мир
#россия
#украина
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#минобороны рф
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На Украине заявили о повреждении энергоинфраструктуры пяти областей
Минэнерго Украины заявило про повреждение энергоинфраструктуры пяти областей
04 сентября 2024, 12:29

Фото: istockphoto/Vadym Terelyuk

В пяти украинских областях, а также на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры, заявило в Telegram Минэнерго Украины.
«[ВС России] атаковали энергетические объекты в Днепропетровской, Донецкой, Львовской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях», — сказано в сообщении министерства.
Там указали на сложную ситуацию в энергосистеме из-за последствий удара 26 августа.

Ранее на большей части украинской республики были введены экстренные отключения электроэнергии. Подачу электричества прекратили в ряде областей, а также в Киеве.

Россия продолжает спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

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#мир
#украина
#энергия
#энергетика
#электричество
#новости
#война
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Минобороны РФ подтвердило удар по учебному центру ВСУ в Полтаве
Минобороны: ВС РФ нанесли удар по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве
04 сентября 2024, 12:13

Фото: iStock/Olena Bartienieva

3 сентября армия России нанесла мощный удар по по 179 объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве. Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
«3 сентября т.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен высокоточный удар по 179 объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в городе Полтава», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

В министерстве отметили, что там иностранные инструкторы обучали специалистов связи, радиоэлектронной борьбы и операторов дронов, собранных со всех подразделений ВСУ. Других подробностей не приводится.

Кроме того, утром, 4 сентября, ВС РФ нанесли мощный групповой удар по предприятиям ОПК Украины во Львове. Там производили и ремонтировали электронные компоненты авиационной техники и ракетного вооружения ВСУ.

По данным Минобороны РФ, все назначенные объекты поражены.

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#минобороны рф
#всу
#вс рф
#вооружения
#опк
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Населенные пункты Пречистовка и Карловка в ДНР перешли под контроль ВС РФ
МО РФ: военные РФ освободили населенные пункты Пречистовка и Карловка в ДНР
04 сентября 2024, 12:08

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Под контроль Вооруженных сил РФ перешли населенные пункты Карловка и Пречистовка в ДНР. Об этом проинформировало Минобороны России.
Вооружённые силы Российской Федерации успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города.

По данным оборонного ведомства, населенный пункт Пречистовка был освобожден военными группировки войск «Восток», а населенный пункт Карловка подразделениями группировки войск «Центр».

Ранее сообщалось, что российские военные группировки войск «Центр» при освобождении территорий ДНР взяли в плен семь боевиков Вооруженных сил Украины. Помимо этого, в ходе освобождения бойцами ВС России было уничтожено множество единиц военной техники противника.

Командир «Ахмата» назвал атаку ВСУ в Курской области решающим боем СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#военные
#днр
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ВСУ бежали из укрепрайона у Невельского, ВС РФ окружают Угледар: последние новости СВО
04 сентября 2024, 11:41

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

ВСУ пытаются продвигаться в Курской области и закрепиться на занятых территориях, тем временем оборона противника рушится по всей линии фронта, армия России окружает Угледар, ведут бои в Селидово и Украинске.
Последние новости с основных направлений спецоперации и из Курской области по состоянию на 4 сентября приводит редакция «Радио 1».

Курская область


Основные боевые действия идут в Суджанском и Кореневском районах, противник постоянно атакует несколькими волнами и старается сразу закрепиться вторым эшелоном. ВСУ пополняет свои потери через КПП «Суджа», перебрасывая бронетехнику и личный состав.

Тем не менее по скоплениям боевиков в лесных массивах активно работает наша авиация, применяя в том числе ФАБ-3000 с УМПК и ОДАБ.

По последним данным Минобороны РФ, нанесён удар по скоплению сил и техники ВСУ у Новых Басов возле Сум, готовившихся атаковать Курскую область. Уничтожено 20 машин и до 80 боевиков.

При этом военный аналитик Юрий Подоляка сообщает, что под Курск новых мощных резервов ВСУ больше не отправляют. Основные силы теперь направлены под Покровск, Селидово и Курахово.


Покровское направление


Здесь российские бойцы продвигаются в районе села Желанное Первое. Военкор Евгений Лисицын считает, что основной акцент делается на южный участок фронта на этом направлении. ВСУ смогли стянуть резервы в Селидово и пытаются всеми силами удержать город, ведутся бои. Похожая ситуация складывается и в Украинске.

Кураховское направление


Боевики украинской армии в спешке бежали из кармана у Невельского, чтобы избежать попадания в окружение. Населенный пункт находится под полным контролем ВС РФ, которые продолжают здесь продвижение. ВСУ вынуждены были откатиться в район Красногоровки, потеряв большую территорию. Важно, что украинский укрепрайон у Невельского был единственным, который противник держал ещё с 2014 года. Таким образом, на Донецком направлении теперь полностью прорвана вся первая линия обороны, которую ВСУ строили 10 лет.

Южно-Донецкое направление


Бои идут в окрестностях Водяного и Пречистовки. Здесь у ВС РФ фиксируются успехи, как и к западу от Павловки. Военкор Евгений Поддубный сообщает, что российские бойцы взяли Пречистовку под свой контроль.

«С южно-донецкого направления приходят сообщения о переходе под контроль армии России н.п. Пречистовка, что к западу от Угледара. Контроль над Пречистовкой значительно осложнит возможности противника по перегруппировке и подвозу БК для украинского гарнизона, засевшего в Угледаре», — пишет Поддубный в своем Telegram-канале.

По Угледару армия России наносит множественные удары артиллерией и авиацией. ВС РФ продолжают акцентированное продвижение на флангах, чтобы создать угрозу окружения города. Противник характеризует ситуацию как «очень сложную».

Купянское направление


Здесь российская армия расширяет контроль над территориями в районе Песчаного. Наши штурмовики фактически вышли в тыл опорным пунктам противника, расположенным в районе Стельмаховки и Берестового. Также ведутся бои в Синьковке.

Решающий бой


Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов считает атаку ВСУ в Курской области решающим боем, который и станет завершением СВО.

По его словам, ВСУ перебросили в российское приграничье самые боеспособные подразделения, из-за чего у противника посыпалась оборона по всей линии фронта.

«Я в начале этого года говорил, что мы готовимся к тому решающему бою. Сейчас решающий бой как раз и происходит. Я думаю, что этот решающий бой и завершит историю СВО», — считает Алаудинов.

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#армия россии
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В Минобороны доложили последние новости СВО
Минобороны: ВС РФ ударили по сосредоточению боевиков и техники ВСУ под Сумами
04 сентября 2024, 11:11

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Российские войска ударили ракетами по живой силе и технике боевиков ВСУ в Сумской области Украины, доложили в Минобороны РФ.
«В результате ракетного удара уничтожено: семь единиц грузовой автомобильной техники, четыре единицы боевых бронированных машин, девять единиц автомобильной техники повышенной проходимости и до 80 боевиков ВСУ», — прокомментировали в оборонном ведомстве.
Российская спецоперация в Донбассе продолжается с 24 февраля 2022 года. Аналитики говорят, что руководство Украины давно необходимо менять. В частности, отмечается, что нужно объявить импичмент главе киевского режима Владимиру Зеленскому, чьи полномочия истекли 20 мая 2024 года.

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#россия
#украина
#война
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#всу
#вс рф
#минобороны рф
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