Фото: istockphoto/breakermaximus
На территории Российской Федерации в Курской области воюют наемники из Новой Зеландии. Соответствующая информация следует из материала, опубликованного новозеландским порталом Spinoff, пишет РИА Новости.
Отмечается, что одним из наемников, проникшим на территорию Курской области, был новозеландец Ордан О'Брайен.
Портал сообщает, что О'Брайен является новозеландским солдатом в ВСУ и сейчас находится на грани опасности, поскольку Курск располагается на территории России.
Точное количество новозеландцев-наемников на Украине в настоящее время неизвестно, однако в 2023 году предполагалось, что их число составляло от 15 до 25 человек.
Ранее депутат ГД Сергей Колунов заявил, что обратится в Конституционный суд с предложением отменить мораторий на смертную казнь для наемников. Сейчас наказание за наемничество составляет от 7 до 15 лет лишения свободы. По его мнению, это слишком гуманно.
До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в городе Очаков Николаевской области несколько баз обучения, где преподают иностранные инструкторы, готовят десант Вооруженных сил Украины для форсирования Днепра.
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Портал сообщает, что О'Брайен является новозеландским солдатом в ВСУ и сейчас находится на грани опасности, поскольку Курск располагается на территории России.
Точное количество новозеландцев-наемников на Украине в настоящее время неизвестно, однако в 2023 году предполагалось, что их число составляло от 15 до 25 человек.
Ранее депутат ГД Сергей Колунов заявил, что обратится в Конституционный суд с предложением отменить мораторий на смертную казнь для наемников. Сейчас наказание за наемничество составляет от 7 до 15 лет лишения свободы. По его мнению, это слишком гуманно.
До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в городе Очаков Николаевской области несколько баз обучения, где преподают иностранные инструкторы, готовят десант Вооруженных сил Украины для форсирования Днепра.
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Дарья Осипова