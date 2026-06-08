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Дрон атаковал пассажирский поезд Москва – Симферополь, есть погибший

Аксёнов: Дрон атаковал пассажирский поезд Москва-Симферополь, погиб помощник машиниста
Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

БПЛА атаковал пассажирский поезд Москва – Симферополь. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале.



По предварительным сведениям, машинист получил ранение, а его помощник погиб. Пассажиры травм не получили. Аксёнов подчеркнул, что удар беспилотника пришёлся точно по тепловозу пассажирского поезда. В настоящий момент власти решают, как доставить людей до места назначения — вероятно, их довезут на автобусах. Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

Глава Крыма выразил соболезнования родным погибшего и пожелал выздоровления раненому. Он напомнил местным жителям, что доверять следует только официальной информации.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Мария Моисеева

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