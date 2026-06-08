Дрон атаковал пассажирский поезд Москва – Симферополь, есть погибший

08 июня 2026, 02:58

Аксёнов: Дрон атаковал пассажирский поезд Москва-Симферополь, погиб помощник машиниста

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

БПЛА атаковал пассажирский поезд Москва – Симферополь. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале.