Дрон атаковал пассажирский поезд Москва – Симферополь, есть погибший
БПЛА атаковал пассажирский поезд Москва – Симферополь. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале.
По предварительным сведениям, машинист получил ранение, а его помощник погиб. Пассажиры травм не получили. Аксёнов подчеркнул, что удар беспилотника пришёлся точно по тепловозу пассажирского поезда. В настоящий момент власти решают, как доставить людей до места назначения — вероятно, их довезут на автобусах. Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.
Глава Крыма выразил соболезнования родным погибшего и пожелал выздоровления раненому. Он напомнил местным жителям, что доверять следует только официальной информации.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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