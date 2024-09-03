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Дрон атаковал церковь в Белгородской области

Shot: БПЛА атаковал церковь в белгородском селе Грузское
03 сентября 2024, 08:36
Фото: istock / Popescu Marius

Фото: istock / Popescu Marius

Беспилотник ВСУ атаковал церковь в селе Грузское Белгородской области. Об этом сообщил Телеграм-канал Shot.
В результате случившегося там началось возгорание. По данным издания, никто серьёзно не пострадал.

По данным Mash, внутри храма было порядка десяти человек — прихожане и работники.



На велосипеде к месту инцидента приехал глава Борисовского района.

Удары по приграничным и центральным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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Командир спецназа «Ахмат» сделал важное заявлени об уничтожении техники ВСУ под Курском
Алаудинов: «Ахмат» поразил на Курском направлении технику ВСУ производства США
03 сентября 2024, 08:29

Фото: istockphoto/N-sky

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что российские бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили за день на курском направлении различную технику Вооруженных сил Украины, в том числе американскую. Об этом он проинформировал в своем Telegram-канале.
Алаудинов похвалил бойцов 2-й бригады специального назначения, 11-й десантно-штурмовой бригады и 165-й. По его словам, была уничтожена одна ББМ Stryker (американская), РСЗО RAK-12 (хорватская), станция РЭБ, ЗРК «Тунгуска». Помимо этого, был уничтожен пункт БПЛА, одна САУ, миномет 120-й, пункт управления БПЛА, артиллерийское орудие, два пикапа, а также один миномет.

Командир добавил, что украинские военные на Курском направлении несут большие потери.

По данным Минобороны, потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 350 человек и 14 единиц бронетехники. За прошедший день были отражены шесть украинских атак в направлении населенных пунктов Борки, Коренево, Комаровка и Черкасское Поречное.

Ранее боец спецназа рассказал, что бронетехнику США непросто уничтожить. По его словам, американская техника очень крепкая, у нее не так-то много уязвимых мест. Поэтому важно не только виртуозно пилотировать дрон, но и знать матчасть — куда именно ударить.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

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Боец спецназа рассказал, что бронетехнику США непросто уничтожить
Боец спецназа Спас: американскую бронетехнику непросто уничтожить
03 сентября 2024, 07:47

Фото: iStock/vadimrysev

Солдат спецназа с позывным Спас рассказал, что против бронетехники США нужна особая тактика, потому что у нее мало уязвимых мест. Об этом информирует РИА Новости.
На днях боец подбил в зоне специальной военной операции американский бронетранспортер Maxx Pro, который разрабатывался на замену «Хамви» на основе опыта войны в Ираке, где американские военные несли огромные потери от самодельных взрывных устройств.

Теперь БТР оснащен более надежным бронированием и защитой днища. Разработчики утверждают, что машина способна защитить экипаж при взрыве мины мощностью до семи килограммов в тротиловом эквиваленте. Соединенные Штаты Америки приняли его на вооружение в 2007 году. Согласно данным Military Balance, с начала конфликта Вооруженные силы Украины получили 440 таких бронетранспортеров.

По словам российского военного, он сжигал «Абрамс», бронированные пикапы, а также несколько «Брэдли».

«Американская техника очень крепкая, у нее не так-то много уязвимых мест. Поэтому важно не только виртуозно пилотировать дрон, но и знать матчасть — куда именно ударить», — рассказал он.

Боец поделился, как смог поразить БТР США. По его словам, получилось у него это сделать с помощью FPV-дрона.

Он отметил, что кумулятивный снаряд ударил в капот бронемашины под прямым углом. Частично было задето лобовое стекло, которое у этой машины довольно прочное. БТР остановилась, и сразу же по ней был нанесен второй удар в менее защищенную крышу. В кабине началось возгорание. Военный добавил, что противник вез личный состав на ротацию.

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Пленный боец ВСУ: перед нападением на Курскую область бойцов «обработали» психологи
Пленный Фурдоленко: перед атакой на Курскую область с ВСУ работали психологи
03 сентября 2024, 06:36

Пленный старший лейтенант Вооруженных сил Украины Антон Фурдоленко рассказал, что перед нападением на Курскую область с военнослужащими ВСУ работали психологи.
По его словам, психологи уверяли солдат, что заход на территорию России не планируется. Об этом сообщил РИА Новости.

«Перед тем, как мы собирались на марш, пришли психологи, у нас такого никогда не было. Там лист, опрос, и ребята спрашивали, потому что слухи ходили: "Мы идем на территорию России?"», — рассказал пленный. На что, по его словам, психологи ответили, что нет, и попросили не переживать. в итоге военнослужащих завели в Курскую область, рассказал Фурдоленко, командир третьего взвода второй роты 11-го отдельного стрелкового батальона.

Он также добавил, что их подразделение было формально приписано к 22-й бригаде, но часто передавалось другим частям. Когда солдаты уже были в Сумской области, их забрала 22-я бригада.
#солдаты
#всу
#курская область
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ВСУ перебросили в Курскую область подразделение из бывших заключенных
Морпехи: в Курскую область отправили подразделение ВСУ из бывших заключенных
03 сентября 2024, 06:10

Украинское командование направило в Курскую область подразделение, состоящее из бывших заключенных, сообщают военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты России, передает РИА Новости. Эти бойцы занимаются мародерством и предпочитают избегать боев с Вооруженными силами России.
Российские морпехи ведут бои в населенном пункте Борки. Во время одного из боестолкновений им удалось захватить украинского бойца Кирилла Комарова, который служил в 92-й отдельной штурмовой бригаде, где и было создано подразделение из бывших заключенных.

«Украинское командование создало роту под названием "Шквал", состоящую полностью из бывших заключенных, и направило их в Курскую область. Они действуют без непосредственного командования, самостоятельно занимают оборонительные позиции и занимаются мародерством», — рассказал командир российской бригады.
Ранее другой пленный боец ВСУ, Андрей Анисимов, сообщил, что его подразделение отправили в Курскую область без точной информации о месте назначения, что
вызвало у солдат тревогу и страх. Мобилизованный из Ровенской области боец ВСУ Александр Кащук признался, что сдался в плен без сопротивления, услышав русскую речь в первом же бою.

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#всу
#солдат
#сво
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Стало известно, удалось ли США обучить украинцев пилотированию F16
Посол Антонов: США не удалось обучить украинцев управлению F-16
03 сентября 2024, 04:10

Фото: istock/Patrick Gross

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что американским инструкторам не удалось должным образом обучить украинских летчиков управлению истребителями F-16. Его комментарий был опубликован в Telegram-канале российской дипмиссии.
Антонов подчеркнул, что ситуация выглядит странно, когда истребитель F-16, переданный Украине, был сбит системой Patriot, также поставленной США. Он отметил, что командирам Украины не удалось эффективно обучить своих военнослужащих, добавив, что если бы информация о сбитом самолете поступила из России, реакция была бы значительно более выразительной.

Генеральный штаб вооруженных сил Украины подтвердил потерю истребителя F-16, однако не предоставил подробностей об инциденте, включая место его уничтожения. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая предположила, что истребитель был сбит ракетой комплекса Patriot из-за ошибки, и обвинила командование ВСУ в сокрытии истинных обстоятельств происшествия.

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#оружие
#всу
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Ужасы Украины: 13-летнюю девочку изнасиловали боевики «Азова»*
В ДНР 13-летнюю девочку изнасиловали боевики батальона «Азов»*
03 сентября 2024, 01:38

istock/Pawel Kacperek

Боец российского батальона «Каскад» рассказал о зверском изнасиловании 13-летней девочки боевиками батальона «Азов»* в одном из городов Донецкой области. По его словам, перед тем как изнасиловать девочку, боевики наносили ей порезы, причиняя физическую и моральную боль.

«Это не просто изнасилование, это ужас и геноцид украинского народа, который творится прямо на наших глазах», — заявил боец, передает telegram-канал Операция Z: Военкоры Русской Весны.
Ранее сообщалось, что Россия впервые применила на Украине гибрид ракеты и управляемой бомбы «Гром-Э1». «Нетипичная» ракета ударила по позициям в Харькове вечером 31 августа. При этом чиновник не привел никакие доказательства, что это был именно «Гром-Э1».

Ранее сообщалось, что два мирных жителя получили ранения при обстрелах ВСУ Белгородской области. Об этом 2 сентября сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Украина нанесла удары по шести населенным пунктам Белгородской области.

*Запрещенная в России организация.

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#украина
#всу
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В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской и других областях
03 сентября 2024, 00:44

istock/Harry Wedzinga

Вечером 2 сентября в пяти украинских областях — Харьковской, Сумской, Полтавской, Черниговской и Днепропетровской — была объявлена воздушная тревога. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги прозвучал в 21:58 (совпадает с мск) в Сумской области.
Позднее, в 22:46, тревогу объявили в Черниговской области, после чего сигнал распространился на Днепропетровскую, Полтавскую и Харьковскую области.

Напомним, что удары по украинской инфраструктуре со стороны Вооруженных сил РФ начались 10 октября 2022 года, вскоре после теракта на Крымском мосту, в котором российские власти обвинили украинские спецслужбы. Российские войска наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на всей территории Украины. Воздушная тревога стала регулярным событием в украинских регионах, нередко охватывая всю страну.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что российские войска в боях с Вооружёнными силами Украины не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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Атаку украинских БПЛА отражают ПВО у аэродрома в Твери
Украинские беспилотники пытаются атаковать аэродром в Твери
03 сентября 2024, 00:09

Фото: Istockphoto/ Chesky_W

Украинские БПЛА атаковали аэродром в тверском микрайоне Мигалово. Сейчас там работает ПВО, сообщают местные жители ночью со 2 на 3 сентября.
Жители Тверской области сообщают о взрывах и выкладывают кадры со стрельбюой по дронам, которые пытаются атаковать аэродром. По предварительным данным, хлопки начали раздаваться на окраине Твери после 23:00, сообщает Telegram-канал Shot. Официальных комментариев местных властей по поводу атаки беспилотников на Тверь пока нет.

Ранее ВСУ атаковали шесть населённых пунктов Белгородской области. В результате обстрела пострадали два мирных жителя, снаряды повредили линии электропередач, частные дома, автомобили и автобус.

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#всу
#тверская область
#бпла
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В подконтрольной Украине части Запорожья прогремел взрыв
Взрыв прогремел в подконтрольном Киеву городе Запорожье
02 сентября 2024, 23:51

Взрыв прогремел в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом вечером 2 сентября сообщил глава администрации захваченных ВСУ районов Запорожской области Иван Федоров.
По данным украинских СМИ на подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлена тревога. Сообщается только о звуках взрыва, но на каком объекте и что произошло – точной информации нет.

Запорожская область вошла в состав Российской Федерации по итогу референдума в сентябре 2022 года. Однако Киев продолжает бомбить территорию. Сейчас военным силам Украины подконтрольны бывший областной центр – город Запорожье. Более 70% региона находятся под защитой России.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что Россия впервые применила на Украине гибрид ракеты и управляемой бомбы «Гром-Э1». Ракета ударила по позициям в ВСУ в Харькове вечером 31 августа.

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