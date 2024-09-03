Дрон атаковал церковь в Белгородской области

Фото: istock / Popescu Marius
Беспилотник ВСУ атаковал церковь в селе Грузское Белгородской области. Об этом сообщил Телеграм-канал Shot.
В результате случившегося там началось возгорание. По данным издания, никто серьёзно не пострадал.
По данным Mash, внутри храма было порядка десяти человек — прихожане и работники.
На велосипеде к месту инцидента приехал глава Борисовского района.
Удары по приграничным и центральным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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По данным Mash, внутри храма было порядка десяти человек — прихожане и работники.
На велосипеде к месту инцидента приехал глава Борисовского района.
Удары по приграничным и центральным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Алина Юрчак