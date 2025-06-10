Дрон-камикадзе ВСУ ударил по кафе «Вкусная планета» в Белгородской области
Беспилотник-камикадзе ВСУ атаковал кафе «Вкусная планета» в посёлке Пролетарский Белгородской области. Трагедия произошла около 13:30, когда в заведении находились посетители, сообщает телеграм-канал Mash.
В результате удара предварительно пострадали два человека. Их оперативно доставили в ближайшую больницу, сейчас оценивается тяжесть полученных травм.
Это уже второй за сегодняшний день удар со стороны ВСУ по Белгородской области. Ранее украинские силы обстреляли другой населённый пункт региона, есть погибший. Местные власти усиливают меры безопасности и призывают жителей сохранять бдительность.
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