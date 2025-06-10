Командир «Пятнашки»: Киев готовил теракт в Абхазии из-за поддержки СВО
Командир «Пятнашки» Ахра Авидзара: Киев готовил теракт в Абхазии
Украина планировала теракт в Сухуме из-за поддержки Абхазией СВО. Об этом заявил командир интербригады «Пятнашка» Ахра Авидзба, подчеркнув, что республика является истинным союзником России.
Авидзба отметил, что Украина и Грузия негативно относятся к поддержке Абхазией СВО, поэтому попытка теракта вполне объяснима.
«Слава богу, что службы не дремлют и отрабатывают», — рассказал он в беседе с ТАСС.Ранее ФСБ сообщила о задержании сотрудника аэропорта Сухума, который сотрудничал с украинской разведкой и предлагал устроить взрыв на VIP-парковке.