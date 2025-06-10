10 июня 2025, 13:57

Командир «Пятнашки» Ахра Авидзара: Киев готовил теракт в Абхазии

Фото: iStock/ Semen Salivanchuk

Украина планировала теракт в Сухуме из-за поддержки Абхазией СВО. Об этом заявил командир интербригады «Пятнашка» Ахра Авидзба, подчеркнув, что республика является истинным союзником России.





Авидзба отметил, что Украина и Грузия негативно относятся к поддержке Абхазией СВО, поэтому попытка теракта вполне объяснима.





«Слава богу, что службы не дремлют и отрабатывают», — рассказал он в беседе с ТАСС.