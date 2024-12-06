Массовое уничтожение техники боевиков ВСУ дроном «Князь Вандал» попало на видео

Фото: istockphoto/NatureNow
Массовая ликвидация техники боевиков ВСУ в Курской области российским беспилотником «Князь Вандал» попала на кадры. Видео опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».
На записи видны успешные атаки российских войск по вражеской бронетехнике. В частности, ВС РФ уничтожили американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley.
Военный аналитик Алексей Леонков отметил, что у «Князя Вандала» революционные характеристики. Одним из его преимуществ является оптоволоконная связь с оператором. Таким образом дрон неуязвим для вражеских средств радиоэлектронной борьбы.
Украина напала на Курскую область в начале августа. Противник получил отпор от бойцов ВС РФ, росгвардейцев и пограничников. Бои в российском регионе продолжаются и сейчас.
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Военный аналитик Алексей Леонков отметил, что у «Князя Вандала» революционные характеристики. Одним из его преимуществ является оптоволоконная связь с оператором. Таким образом дрон неуязвим для вражеских средств радиоэлектронной борьбы.
Украина напала на Курскую область в начале августа. Противник получил отпор от бойцов ВС РФ, росгвардейцев и пограничников. Бои в российском регионе продолжаются и сейчас.
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Никита Кротов