Хинштейн: я не сомневаюсь в надежной защите Курчатовской АЭС

21 июня 2025, 01:49

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что не сомневается в надежной защите Курчатовской АЭС. Об этом глава региона сказал в своем интервью для ТАСС.







«Сегодня Курчатовская АЭС защищена надежно, в этом у меня лично, как у руководителя региона, нет сомнений. Я это наблюдал, я знаю о мерах безопасности, которые принимаются и со стороны Вооруженных сил России, и со стороны Росгвардии» — сказал градоначальник.