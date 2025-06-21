Хинштейн: я не сомневаюсь в надежной защите Курчатовской АЭС
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что не сомневается в надежной защите Курчатовской АЭС. Об этом глава региона сказал в своем интервью для ТАСС.
«Сегодня Курчатовская АЭС защищена надежно, в этом у меня лично, как у руководителя региона, нет сомнений. Я это наблюдал, я знаю о мерах безопасности, которые принимаются и со стороны Вооруженных сил России, и со стороны Росгвардии» — сказал градоначальник.
К тому же Хинштейн отметил, что из соображений безопасности была создана специальная группировка, что учитывая прошлое губернатора ему понятно. При этом глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время своего визита в Курчатов обратил внимание на то, что сообщество понимает негативные последствия от повреждения АЭС. Если же говорить об украинских властях, то с их стороны такого понимания не наблюдается.