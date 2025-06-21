В Татарстане объявлена опасность атаки БПЛА

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На территории Республики Татарстан объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом сообщили в приложении МЧС России.



«На территории Республики Татарстан объявлен режим - беспилотная опасность и угроза атаки беспилотных воздушных средств» — передает ведомство.

Ранее стало известно о введении временных ограничений на вылет и прием воздушных судов в аэропорту Казани. Согласно сообщению Росавиации, данная мера принята из сообржений безопасности.

В ночь на 21 июня соответсвующие ограничения вводились в аэропорту Тамбова.
Иван Мусатов

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