В Татарстане объявлена опасность атаки БПЛА
На территории Республики Татарстан объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом сообщили в приложении МЧС России.
«На территории Республики Татарстан объявлен режим - беспилотная опасность и угроза атаки беспилотных воздушных средств» — передает ведомство.
Ранее стало известно о введении временных ограничений на вылет и прием воздушных судов в аэропорту Казани. Согласно сообщению Росавиации, данная мера принята из сообржений безопасности.
В ночь на 21 июня соответсвующие ограничения вводились в аэропорту Тамбова.