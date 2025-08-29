Дрон ВСУ атаковал Белгородскую область: подробности
Два человека получили ранения в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в посёлке Октябрьский Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По его информации, по машине был нанесён удар FPV‑дрона, в результате чего пострадали два мужчины. Их доставили в Октябрьскую районную больницу попутным транспортом; у обоих диагностированы множественные осколочные ранения и баротравмы. После оказания первичной помощи медики направят пострадавших в областную клиническую больницу. Автомобиль получил повреждения.
Отметим, что на всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности — режим был введён из‑за обострения на украинско‑российской границе и роста активности украинских военных в приграничных районах.
Длина границы региона с Украиной составляет 350 км. С 9 августа 2024 года в области действует режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
