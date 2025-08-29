Дрон ВСУ атаковал Белгородскую область: подробности

29 августа 2025, 22:18

Гладков: при атаке БПЛА ВСУ пострадали два жителя белгородского Октябрьского

Фото: istockphoto/NiseriN

Два человека получили ранения в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в посёлке Октябрьский Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.