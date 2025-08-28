Дрон ВСУ ударил по сельхозтехнике в российском регионе
Богомаз: FPV-дрон боевиков ВСУ атаковал сельхозтехнику в Алешковичах
Украинский FPV‑дрон атаковал сельскохозяйственную технику в селе Алёшковичи Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своём Telegram‑канале.
По словам Богомаза, при сбросе взрывного устройства были повреждены трактор и грузовой автомобиль.
«В результате преступных действий укронацистов, к сожалению, ранен водитель КАМАЗа. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал он.
Также в селе Воронок пострадал мирный житель; были повреждены четыре гражданских автомобиля и две машины спецслужб. Ранее губернатор сообщал, что в регионе при атаках БПЛА пострадали двое человек.