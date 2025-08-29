Военкор рассказал об ударах ВСУ по телам бойцов ВС РФ: «Разорвало на куски»
Бойцы ВСУ целенаправленно били по телам погибших российских военных. Об этом сообщил военкор Александр Сладков в своём Telegram-канале.
О произошедшем ему рассказал один из российских военнослужащих. Описанный случай, как уточняется, произошёл в районе населённого пункта Работино в Запорожской области.
В тот момент наблюдалось затишье. Российская сторона выделила участок для подготовки эвакуации тел невыживших бойцов, которые лежали друг за другом. Заметив это, ВСУ начали прицельно ударять по данному месту, что привело к разрыву тел.
В заключение Сладков задался вопросом, кто же такие украинские военные после такого поступка.
