Военкор рассказал об ударах ВСУ по телам бойцов ВС РФ: «Разорвало на куски»

Сладков: ВСУ прицельно ударили по телам невыживших бойцов ВС РФ
Фото: iStock/Ivan Murauyou

Бойцы ВСУ целенаправленно били по телам погибших российских военных. Об этом сообщил военкор Александр Сладков в своём Telegram-канале.



О произошедшем ему рассказал один из российских военнослужащих. Описанный случай, как уточняется, произошёл в районе населённого пункта Работино в Запорожской области.

В тот момент наблюдалось затишье. Российская сторона выделила участок для подготовки эвакуации тел невыживших бойцов, которые лежали друг за другом. Заметив это, ВСУ начали прицельно ударять по данному месту, что привело к разрыву тел.

В заключение Сладков задался вопросом, кто же такие украинские военные после такого поступка.

Анастасия Чинкова

