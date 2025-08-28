Боевики ВСУ атаковали регион России
Вооружённые силы Украины в четверг, 28 августа, нанесли удары по ряду населённых пунктов Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
По его словам, в Шебекино ранен мужчина — его госпитализировали, пострадавшему оказывают необходимую помощь. В селе Соболевка Валуйского округа беспилотник поразил частный дом: выбиты окна, повреждён фасад, осколками также посечены два легковых автомобиля.
В тот же день, по данным Гладкова, удары были зафиксированы в Шебекино, Новой Таволжанке, Муроме, Никольском, Ясных Зорях, Таврово, Красном Октябре, Новом Осколе, Соболевке, Казинке, Берёзовке, Грузском и Беленьком.
Ранее сообщалось, что под артиллерийским обстрелом в Белгородской области погиб боец самообороны Михаил Терехов.
Читайте также: