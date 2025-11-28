Дрон ВСУ атаковал дом педагога в Харьковской области в профессиональный праздник
Преподаватель истории на пенсии Вера Николаевна в День учителя столкнулась с неожиданной атакой. Беспилотник украинских вооруженных сил нанес удар по её дому в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости.
Около 16:00 БПЛА приземлился между хозпостройками, повредив крышу и двери сарая. Окна вылетели от удара. Женщина пошутила, что это поздравление от Украины с её праздником. Бывшие ученики пришли на помощь пенсионерке. Один из них, живущий неподалеку, помог восстановить повреждения. Они забили окна пленкой и установили новые штапики.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
