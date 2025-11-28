Силы ПВО РФ отразили в Ростовской области массированную атаку беспилотников ВСУ
Слюсарь: ПВО отразила атаку БПЛА ВСУ в семи муниципалитетах Ростовской области
Силы ПВО отразили атаку массированную атаку беспилотников ВСУ в ночь с 27 на 28 ноября. БПЛА сбили в семи муниципалитетах Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Дроны уничтожили в Чертковском, Октябрьском сельском, Шолоховском, Миллеровском, Дубовском районах, а также в Шахтах и Таганроге. По последним сведениям, пострадавших среди людей нет.
Силы ПВО уничтожили беспилотник на подлете к Москве
«В Шахтах из-за падения БПЛА повреждены несколько автомашин, а также техэтаж, выбиты стекла в окнах и на балконах 5-этажного дома. Из квартир были выведены все жильцы. После проверки помещений саперами люди вернулись домой», — добавил Слюсарь.При этом в Таганроге осколки дронов разбили веранду и выбили оконные стекла в двух частных домах.
В настоящее время информация о последствиях на земле уточняется.
Напомним, что этой ночью украинские беспилотники ночь также попытались атаковать Саратов и Энгельс.