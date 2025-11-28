Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

28 ноября 2025, 07:59

Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над регионами РФ 136 БПЛА ВСУ

Фото: iStock/NiseriN

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены 136 БПЛА над регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.