Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены 136 БПЛА над регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Сорок шесть вражеских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над Ростовской областью, тридцать — над Саратовской областью, двадцать девять — над Республикой Крым, двенадцать — над акваторией Черного моря, шесть — над Брянской областью, пять — над Волгоградской областью, два — над Воронежской областью, два — над Московским регионом, два — над акваторией Азовского моря, один — над Курской областью, один — над Калужской областью.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: