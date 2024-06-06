Пожар разгорелся в районе нефтебазы в Ростовской области

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Пожар разгорелся на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области после атаки украинского БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в Телеграм-канале.
«В результате атаки БПЛА возник пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе. На месте работают службы экстренного реагирования. Информация о пострадавших уточняется», — написал он.По предварительной информации, площадь возгорания достигла 50 квадратных метров, к тушению привлечено порядка 120 человек и 15 единиц техники, также готовится пожарный поезд.
Как утверждает губернатор, работы пришлось приостановить из-за повторной атаки, личный состав отвели на безопасное расстояние.
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Алина Юрчак