Дрон ВСУ атаковал грузовик с людьми в Белгородской области

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В Белгородской области украинский дрон-камикадзе атаковал грузовой автомобиль, в котором находились люди. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«В селе Новая Таволжанка ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе грузовой автомобиль, в котором ехали мирные жители. Слава Богу, в результате взрыва никто не пострадал», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
При этом он уточнил, что автомобиль был поврежден осколкам.
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Элина Позднякова