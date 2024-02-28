Гладков: ВСУ обстреляли белгородское село Тишанка

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Украинские войска нанесли удар по селу Тишанка в Белгородской области, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«Под обстрел ВСУ попало село Тишанка Волоконовского района. Пострадавших нет. В результате обстрела в одном частном жилом домовладении выбиты окна и посечен забор. Есть повреждение линии электропередачи», — сообщил губернатор.
По словам Гладкова, после этого украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль КАМАЗ. В машине выбиты стёкла, однако, к счастью, никто не пострадал.
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Евгения Парфентьева