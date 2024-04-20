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Подполье: ВС РФ ударили по складу с боекомплектом в пригороде Одессы

20 апреля 2024, 08:06
Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Российские войска нанесли удар по складу с украинскими боеприпасами в пригороде Одессы, об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
«В Одессе большой взрыв, столб дыма идет с района села Нерубайское, по данным агентуры, попали в склад с БК», — рассказал собеседник агентства.

На фото, которое предоставил Лебедев, виден большой столб дыма, поднимающийся от места расположения склада.



Ранее Лебедев, со ссылкой на своих коллег, сообщил, что российская армия поразила аэродром Канатово в украинском Кировограде. По его информации, через несколько минут после взрыва в сторону аэродрома направились восемь автомобилей скорой помощи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вс рф
#всу
#сво
G7: Россия может закончить конфликт на Украине уже сегодня
20 апреля 2024, 07:53

Фото: iStock/Leestat

Министры иностранных дел стран G7 сообщили, что Москва может завершить конфликт на Украине «уже сегодня». Об этом говорится в заявлении глав МИД стран G7, опубликованном после встречи в Италии, передает РИА Новости.

Отмечается, что политики снова потребовали, чтобы РФ вывела свои силы с территорий, которые Запад считает украинскими, несмотря на проведенные референдумы. Согласно их результатам, большинство жителей выступили за воссоединение с Россией.

В заявлении глав МИД стран G7 утверждается, что легитимность этих референдумов никогда не будет признана Западом. В G7 подчеркнули, что продолжат оказывать поддержку Киеву.

Ранее дальний внучатный племянник Наполеона Бонапарта Иоахим Мюрат заявил, что Европа рискует ввязаться в конфликт с Россией, «последствия которого невозможно предвидеть в условиях существования ядерного оружия».

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#рф
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Над территорией России за ночь нейтрализовали 50 украинских беспилотников
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над территорией России 50 БПЛА ВСУ
20 апреля 2024, 07:44

Фото: iStock/Naypong

Российские средства ПВО в течение минувшей ночи перехватили и уничтожили 50 украинских беспилотников над российскими регионами, включая Московскую область. Об этом сообщили в Минобороны РФ.


Отмечается, что большинство дронов (26) ​было ​уничтожено над Белгородской областью. В военном ведомстве добавили, что беспилотные летательные аппараты противника были ​перехвачены или уничтожены над Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областями.

Ранее сообщалось, что средства ПВО и РЭБ подавили беспилотники над Рязанской областью. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#пво
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#всу
#россия
#украина
#спецоперация
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Губернатор Малков: ПВО и РЭБ подавили над Рязанской областью беспилотники
20 апреля 2024, 07:24

Фото: iStock/aapsky

Губернатор Рязанской области Павел Малков написал в своем Telegram-канале, что средства ПВО и РЭБ подавили беспилотники над регионом.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Напомним, в ночь на субботу, 20 апреля украинские беспилотные летательные аппараты также были замечены над Курской, Тульской, Брянской, Смоленской, Калужской областями.

Ранее сообщалось, что ПВО России может обеспечить защиту от новых беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#минобороны
#пво
#дрон
#беспилотник
#спецоперация
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Внучатый племянник Наполеона Мюрат предупредил об опасности конфликта с Россией
20 апреля 2024, 07:13

Фото: iStock/e-crow

Дальний внучатный племянник Наполеона Бонапарта Иоахим Мюрат заявил, что Европа рискует ввязаться в конфликт с Россией, «последствия которого невозможно предвидеть в условиях существования ядерного оружия». Об этом Мюрат написал в статье в журнале Revue Politique et Parlementaire.
Потомок Наполеона отметил, что в настоящее время Франция находится на критическом этапе, «когда французская нация ускоряет свой упадок и рискует погрузиться в войну». Мюрат подверг критике выбранный политиками Европы курс в отношении Москвы.

Он отметил, что сторонники дипломатии и переговоров, по утверждению фанатиков федералистской Европы, являются изменниками и врагами. Мюрат также призвал к скорейшему мирному завершению конфликта на Украине.

Ранее лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо написал в социальной сети X, что президент Франции Эммануэль Макрон ведет страну к самоубийству, занимаясь подготовкой войск к отправке на Украину.

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В Одессе прогремел взрыв
«Общественное»: в Одессе на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв
20 апреля 2024, 07:02

Фото: iStock/dzika_mrowka

Взрыв прогремел в Одессе на Украине на фоне воздушной тревоги, передает телеканал «Общественное».
Отмечается, что воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области. В настоящее время иные подробности о повреждениях и числе пострадавших не приводятся.

Ранее сообщалось, что два терминала в порту Южный под Одессой подверглись удару и были повреждены. Один из них принадлежал компании «Дельта Вилмар», расположенной в Сингапуре.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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ВСУ маскируются под гражданских лиц, заявил российский военный
20 апреля 2024, 06:37

Фото: iStock/Tomas Ragina

Командир российской артиллерийской части обвинил военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ношении гражданской одежды при исполнении служебных задач в Харьковской области, передает РИА Новости.
«Противник использует тактику маскировки под гражданских лиц, передвигается на гражданских машинах, в гражданской одежде. Определяем их по наличию бронежилетов и оружия», – заявил военный.

Он отметил, что подобная тактика в основном используется операторами беспилотников. По словам командира подразделения, они добираются до места высадки на гражданских автомобилях, чтобы следить за российскими войсками. Он добавил, что запуски беспилотников фиксируются с того места, куда прибывают машины.

Ранее бывший сотрудник американской разведки Скотт Риттер заявил, что элитная бригада ВСУ оставила свои позиции под Часовым Яром. По словам эксперта, 25-я бригада «уже сдалась», а 67-я бригада отказалась отправляться на этот фронт.

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#вс рф
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В Минобороны заявили об успешных действиях по освобождению Работино
Минобороны: группировка «Днепр» близка к освобождению Работино
20 апреля 2024, 06:36

Фото: iStock/fortton

Начальник пресс-центра группировки «Днепр» Вооруженных сил РФ Роман Кодрян сообщил, что за прошедшие сутки армия успешно провела действия по освобождению населенного пункта Работино в Запорожской области, передает информационное агентство ТАСС.
По словам Кодряна, российские войска успешно ликвидировали пять единиц техники и 60 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в Минобороны РФ заявили, что бойцы ВС РФ захватили село Первомайское в Донецкой народной республике (ДНР) и продолжают продвигаться вглубь линии обороны украинской армии. Село было взято под контроль бойцами группировки «Центр» в ходе активной операции, говорится в сообщении.

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Стали известны детали операции ВС РФ по Харькову
Полковник Трухан: Операция ВС РФ по Харькову будет специфичной
20 апреля 2024, 06:08

Фото: iStock/OLGA Zhukovskaya

В интервью «Радио «Комсомольская правда» полковник запаса Центрального агентства Министерства обороны Владимир Трухан прокомментировал ожидания украинской стороны скорого наступления российских войск на Харьков. Также Трухан, отвечая на вопрос, почему атака на объекты инфраструктуры произошла весной, а не объяснил выбор времени нападения на энергосистему города.
«Зимой жителям пришлось было думать, как спасаться в стужу. А страх ожидания работает эффективнее, чем само событие – ракетные точечные удары», – заявил эксперт.

По его словам, ситуация с Харьковом обладает спецификой театра военных действий. Трухан отметил, что сделать город с миллионным населением непригодным для жизни на десятилетия – это не российский метод.

Военный эксперт также оценил оборонительные приготовления украинской армии на харьковском направлении. По его словам, на нем были установлены строительные линии и минные поля. С помощью ударных комплексов российская армия ведет разведку, быстро обнаруживает любую военную технику и заманивает противника на поле боя.

«Наши неспешные, но неуклонные действия могут привести к тому, что этот город однажды оставят. История не бесконечна для противника», – подчеркнул Трухан.

Ранее стало известно, когда Россия займет Харьков.

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#россия
#всу
#вс рф
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Российская авиация нанесла удары по Нью-Йорку, сообщили военкоры
RusVesna: Авиация ВКС России нанесли удары по Нью-Йорку
20 апреля 2024, 05:13

Фото: iStock/javarman

Авиационные подразделения Воздушно-космических сил (ВКС) России повторно нанесли удары по Нью-Йорку в подконтрольной Киеву части Донецкой области, передает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» (RusVesna).
В данном населенном пункте, известного до 2021 года под названием Новгородское, украинские войска сосредоточили свои силы. На них были сброшены кассетные бомбы РБК-500.

О первой атаке на Нью-Йорк стало известно 17 апреля. Тогда ВКС также применили кассетные боеприпасы против находившихся там войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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