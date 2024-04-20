Подполье: ВС РФ ударили по складу с боекомплектом в пригороде Одессы

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Российские войска нанесли удар по складу с украинскими боеприпасами в пригороде Одессы, об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
«В Одессе большой взрыв, столб дыма идет с района села Нерубайское, по данным агентуры, попали в склад с БК», — рассказал собеседник агентства.
На фото, которое предоставил Лебедев, виден большой столб дыма, поднимающийся от места расположения склада.
Ранее Лебедев, со ссылкой на своих коллег, сообщил, что российская армия поразила аэродром Канатово в украинском Кировограде. По его информации, через несколько минут после взрыва в сторону аэродрома направились восемь автомобилей скорой помощи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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