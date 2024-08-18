Губернатор Голубев: После атаки БПЛА в Ростовской области горит дизтопливо

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Дежурные системы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника на юго-западе Ростовской области. После падения обломков сбитого дрона на территории промышленных складов в Пролетарске загорелось дизельное топливо.
Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава региона Василий Голубев. По его словам, к тушению огня привлечены подразделения пожарно-спасательной службы. По предварительным данным, в результате атаки БПЛА никто не пострадал. Размеры причинённого ущерба уточняются.
Ранее в министерстве обороны РФ проинформировали, что в ночь на 18 августа российские средства ПВО уничтожили 75 украинских беспилотников над территорией страны. В небе над Ростовской областью были ликвидированы 36 дронов ВСУ.
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Александр Бойцов